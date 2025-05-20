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Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Aksaray'daki konserinde sahne iskeletine tırmanmaya çalışan bir seyirciye tepki gösterdi. Konserini yarıda kesen Seçkin'in 'Ne yapıyorsun kankacım?' çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

Seslendirdiği hit şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü pop yıldızı Ece Seçkin, bu kez sahne performansından çok yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi.

Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi - 1. Resim

2021 yılında Çağrı Terlemez’le hayatını birleştiren ve geçtiğimiz aylarda yaşadığı bebek kaybıyla sevenlerini üzen Seçkin, acısını geride bırakıp sahnelere güçlü bir dönüş yaptı. Yeni albümü “Spektrum”u kısa süre önce müzikseverlerle buluşturan Seçkin, yoğun konser maratonuna hız kesmeden devam ediyor.

Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi - 2. Resim

Geçtiğimiz gece Aksaray’da sahne alan Seçkin, coşkulu performansıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak konserin ortasında yaşanan beklenmedik bir olay, geceye damga vurdu.

Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi - 3. Resim

"HİÇ KOMİK DEĞİL"

Sahne iskeletine tırmanan bir seyirciyi fark eden Ece Seçkin, performansını yarıda keserek duruma müdahale etti. O anlarda şaşkınlığını gizleyemeyen Seçkin, "Ne yapıyorsun kankacım? İner misin lütfen? Bu kadar insan burada eğleniyor. Yapma, yapma! Güvenli bir şekilde seni aşağı indirmek zorundayım, lütfen... Hiç komik değil. Çok kalabalığız. Nasıl oraya tırmandın, örümcek adam gibi! Benim kalbime inecek mesela... Allah korusun, oradan düşsen bu olabilecek bir şey mi?" sözleriyle tepki gösterdi.

Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi - 4. Resim

Konser sonrası kalabalığa dönerek olayla ilgili özür dileyen Seçkin, sahneye tırmanan hayranı için esprili bir şekilde “Spiderman” benzetmesinde bulundu.

Ece Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi - 5. Resim

Bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı Ece Seçkin’in hem duyarlılığına hem de soğukkanlılığına övgü yağdırdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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