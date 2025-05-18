Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Kurtlar Vadisi’nin savcısı Çiğdem Batur’dan yıllar sonra gelen 'Okan Buruk' itirafı: "Şimdiye kadar dile getirmemiştim ama..."

Kurtlar Vadisi’nin savcısı Çiğdem Batur’dan yıllar sonra gelen 'Okan Buruk' itirafı: "Şimdiye kadar dile getirmemiştim ama..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Çiğdem Batur, depremde hayatını kaybeden kardeşinin, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a yazdığı mektubun enkazdan çıkarıldığını açıkladı. Batur, Buruk’un mektubu öğrendikten sonra kardeşinin mezarını ziyaret ettiğini belirterek, “Onun vefası ve insanlığı bizim için çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi dizisindeki rolüyle hafızalarda yer edinen oyuncu Çiğdem Batur, katıldığı bir televizyon programında, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’la ilgili yıllar sonra ilk kez paylaştığı duygusal bir anısıyla izleyenleri etkiledi.

Kurtlar Vadisi’nin savcısı Çiğdem Batur’dan yıllar sonra gelen 'Okan Buruk' itirafı:

"OKAN BURUK HEM BENİM HEM DE AİLEM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR İNSAN"

Batur, 1999 yılında Düzce’de meydana gelen büyük depremde kız kardeşini kaybettiğini anlatarak, kardeşinin Okan Buruk hayranı olduğunu söyledi. Kardeşinin, deprem öncesinde hazırladığı çantada Okan Buruk’a yazılmış bir mektup bulunduğunu dile getiren Batur, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

Kurtlar Vadisi’nin savcısı Çiğdem Batur’dan yıllar sonra gelen 'Okan Buruk' itirafı:

“Okan Buruk, hem benim hem de ailem için çok değerli bir insan. Onu çok başka, çok derin ve kalpten bir yerden seviyoruz. Bu, belki şimdiye kadar hiç dile getirmediğim, çevremdekilerin de ilk kez duyacağı bir şey. Kız kardeşim, çok büyük bir Okan Buruk hayranıydı. Hem koyu bir Galatasaraylıydı hem de Okan Buruk'u çok seviyordu. 1999 Düzce Depremi’nde kardeşimi kaybettik. Enkazdan çıkamasa da hazırladığı deprem çantası bulundu. Çantanın içinde Okan Buruk’a yazdığı bir mektup vardı. Mektubu bulduktan sonra, o dönem Cüneyt Tanman aracılığıyla Okan Buruk’a ulaştık. UEFA Kupası’nın kazanıldığı o dönemin ardından, Okan Buruk Düzce’ye gelip kardeşimin mezarını ziyaret etti. Ailemizi de ziyaret ederek bizimle sohbet etti. Onun bu vefası ve insanlığı bizim için çok kıymetli.”

Kurtlar Vadisi’nin savcısı Çiğdem Batur’dan yıllar sonra gelen 'Okan Buruk' itirafı:

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Önce azarladı, sonra kucakladı! Zelenskiy ve Vance yeniden buluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ziynet Sali'den sevenlerini endişelendiren haber! Sahnede bayıldı - MagazinÜnlü şarkıcıdan üzen haber! Sahnede bayıldıEurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdı - MagazinEurovision 2025'in kazananı belli oldu! İsrail'e tepki yağdıSahnede ne konuştular? Sagopa Kajmer o anları anlattı: "Siyasi bir kişiliğim..." - MagazinSahnede ne konuştular? Tek tek anlattıOyuncu Aytaç Şaşmaz'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - MagazinÜnlü oyuncunun acı günü! Aldığı haberle yıkıldıŞarkıcı Hande Yener'in konserinde skandal hareket! Erdoğan'ı hedef aldı: Sosyal medya ayağa kalktı - MagazinKonserinde skandal hareket! Erdoğan'ı hedef aldı: Sosyal medya ayağa kalktıArka Sokaklar'a bomba oyuncu! 11 yıl sonra geri dönüyor - MagazinArka Sokaklar'a bomba oyuncu! 11 yıl sonra geri dönüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...