Ziynet Sali'den sevenlerini endişelendiren haber! Sahnede bayıldı

Seslendirdiği şarkılarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ziynet Sali hayranlarını korkuttu. Ünlü şarkıcı, konserde şarkı söylediği anlarda bayıldı. Sali’nin neden baygınlık geçirdiği bilinmezken, sevenleri büyük panik yaşadı.

Sık sık seslendirdiği şarkılarla gündeme gelen şarkıcı Ziynet Sali, bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

Ziynet Sali

SAHNEDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Şarkıcı son olarak İzmir'in Çeşme ilçesinde sevenleriyle bir araya geldi. Ancak, Sali, gecenin ilerleyen saatlerinde şarkı söylerken sahnede baygınlık geçirdi.

Habertürk’ün haberine göre, Ziynet Sali, ekibi tarafından sahneden taşındı. Ünlü şarkıcının neden baygınlık geçirdiği bilinmezken, sevenleri büyük panik yaşadı.

Ziynet Sali’nin sağlık durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.