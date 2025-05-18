Oyuncu Aytaç Şaşmaz'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı

Söz, Hekimoğlu gibi birçok yapımda rol alan ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz’ın büyükannesi Mükafat Aşıcılar hayatını kaybetti. Cenaze namazının Manisa'da kılınacağı belirtildi.

Zeytin Ağacı, Söz, Baht Oyunu, Altın Kafes, Darmaduman gibi birçok rol aldığı yapımla adından söz ettiren Aytaç Şaşmaz bu kez üzücü bir haberle gündeme geldi.

CENAZE NAMAZI MANİSA'DA KILINACAK

Ünlü oyuncu, sosyal medya üzerinden büyükannesi Mükafat Aşıcılar'ın vefat ettiğini duyurdu. Şaşmaz, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Değerli büyüğümüz, kıymetli büyükannemiz Mükafat Aşıcılar'ı kaybettik. Cenazesi, Pazar günü öğle namazını takiben Manisa Laleli Camii'nde kılınacaktır."