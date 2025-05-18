Arka Sokaklar'a bomba oyuncu! 11 yıl sonra geri dönüyor

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden 'Arka Sokaklar', 19. sezonuyla izleyiciyle buluşuyor. Reytinglerin iyi gitmesi hâlinde 20. sezon onayını alması beklenen diziye sürpriz bir oyuncu transferi gerçekleşti. Aylin'in şehit olmasıyla duygusal bir kırılma yaşayan yapım, bu kez 11 yıl aradan sonra geri dönen Cevher karakteriyle tansiyonu yükseltiyor.

Kanal D’nin en uzun soluklu yapımlarından biri olan “Arka Sokaklar”, 19. sezonunda da cuma akşamları izleyiciyi ekran başına toplamayı sürdürüyor. D Media imzasını taşıyan dizi, reytinglerde ciddi bir düşüş yaşanmadığı takdirde 20. sezon onayını alarak Türk televizyon tarihindeki yerini daha da sağlamlaştıracak.

ARKA SOKAKLAR'IN OYUNCU KADROSUNA NAİL KIRMIZIGÜL DAHİL OLDU

Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizide, geçtiğimiz haftalarda duygusal anlar yaşanmış; Aylin karakterine hayat veren Özlem Çınar’ın şehit olduğu sahne izleyicileri derinden etkilemişti. Bu gelişmenin ardından, “Arka Sokaklar” bu kez de sürpriz bir dönüşle gündeme geldi.

11 yıl aradan sonra diziye geri dönen Cevher Şanlı karakteri, yeni bölüme damga vurdu. Cevher'e hayat veren Nail Kırmızıgül, bir dönemin unutulmaz karakteri olarak tekrar izleyici karşısına çıktı. Özel harekât kökenli bir polis olan Cevher, geçmişte Mesut Komiser (Şevket Çoruh) ile birlikte Güneydoğu’da görev yapmıştı.

Dizinin fragmanı kısa süre içerisinde gündem oldu. “Aa Cevher geri mi dönüyor”, “Cevher’i görünce şaşırdım” gibi yorumlar yapıldı.