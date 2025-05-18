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Sahne aldığı yerde ortalık karıştı! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konser öncesinde protesto edilen İsrail kökenli Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde yardım çağrısında bulundu."Can güvenliğim yok, lütfen bana sahip çıkın" diyen şarkıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’dan destek istedi. Linet, sahne alacağı mekândan arka kapıdan ayrıldı.

İsrail kökenli Türk vatandaşı olan ünlü şarkıcı Linet, sahne alacağı mekânda protesto ile karşılaştığını belirterek sosyal medya üzerinden yetkililere seslendi.

Sahne aldığı yerde ortalık karıştı! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - 1. Resim

Gözyaşları içinde paylaştığı videoda yaşadığı üzüntüyü ve güvenlik kaygılarını dile getiren şarkıcı, destek talebinde bulundu. Hazırlık yaptığı sırada kulisten çektiği videoda Linet, şunları söyledi:

Sahne aldığı yerde ortalık karıştı! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - 2. Resim

"Herkese iyi akşamlar. Çok zor bir durumda sizlere sesleniyorum. Şu an kulisteyim ve hazırlık içerisindeyim. Belki duyuyorsunuzdur, dışarıda protesto ediliyorum. Çok üzgünüm ve can güvenliğim yok. Sizden rica ediyorum, lütfen bana sahip çıkın. Ben bir Türk vatandaşıyım, bir sanatçıyım ve bugüne kadar sadece sesimle var oldum. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi, lütfen bana destek olun. Lütfen artık bu zulüm bitsin, rica ediyorum. Ve Türkiye'ye sesleniyorum buradan, beni bütün sevenlere ve bütün tanıyanlara... Bugüne kadar ben sadece sesimle var oldum ve bugünden sonra da öyle olacak. Size rica ediyorum, beni yalnız bırakmayın. Bu davada beni yalnız bırakmayın."

Sahne aldığı yerde ortalık karıştı! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - 3. Resim

"VİDEODA YANLIŞ BİR ALGI OLUŞMUŞTUR"

Daha sonra sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Linet, protestonun konser alanındaki misafirlerle ilgili olmadığını belirtti. Ünlü isim paylaşımında, “Konserimde yaşanan protesto, gelen misafirlerimizle alakalı değildi. Dışarıdaki bazı grupların eylemidir. Videoda yanlış bir algı oluşmuştur; konser alanı zaten müşterilerimizle doluydu ve herkes beni bekliyordu” ifadelerine yer verdi.

Sahne aldığı yerde ortalık karıştı! İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet gözyaşları içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - 4. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, konser öncesi yaşanan protesto nedeniyle sahneye çıkamayan Linet, mekanı polis ve personel desteğiyle arka kapıdan terk etti. Ön kapıda bekleyen protestoculara görünmeden alandan ayrılan şarkıcının yaşadığı stres kameralara da yansıdı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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