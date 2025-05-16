Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı: "Derin üzüntü içerisindeyim"

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin senaristi Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, hayatını kaybetti. Özgentürk'ün vefatını kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu... 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi" ifadelerini kullandı.

ALİ ÖZGENTÜRK'ÜN CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Ali Özgentürk için ilk tören bugün saat 14.00'te Beyoğlu Atlas Sineması'nda, ikinci tören ise 17 Mayıs'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Sanatçı, aynı gün öğle namazını müteakiben Adana'da Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ali Özgentürk’ün senaryosunu yazdığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın başrolü Türkan Şoray da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.