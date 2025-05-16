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Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı: "Derin üzüntü içerisindeyim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkan Şoray&#039;ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı: &quot;Derin üzüntü içerisindeyim&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin senaristi Ali Özgentürk, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Türkan Şoray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

"Hazal”, “At”, "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Balalayka" ve “Su Da Yanar” gibi filmleriyle tanınan Ali Özgentürk, hayatını kaybetti. Özgentürk'ün vefatını kardeşi Nebil Özgentürk duyurdu.

Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı:

Nebil Özgentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Abim... Sinema yönetmeni Ali Özgentürk'ü kaybettik. Gençliğinde tiyatrocu... 50 yıldır da sinemacıydı. Simay ve Dünya'nın babasıydı. Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi" ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı:

ALİ ÖZGENTÜRK'ÜN CENAZE DETAYLARI BELLİ OLDU

Ali Özgentürk için ilk tören bugün saat 14.00'te Beyoğlu Atlas Sineması'nda, ikinci tören ise 17 Mayıs'ta Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. Sanatçı, aynı gün öğle namazını müteakiben Adana'da Akkapı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı:

Ali Özgentürk’ün senaryosunu yazdığı 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın başrolü Türkan Şoray da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı:

Özgentürk ile fotoğraflarını yayınlayan Şoray "Çok değerli meslektaşım Ali Özgentür'’ü kaybettik. Derin üzüntü içerisindeyim. Herkes tarafından sevilen 'Selvi Boylum Alyazmalım'ın senaristiydi, Atıf Yılmaz'la birlikte. Filmde 'Sevgi Emektir” dedik. 'Hazal' filmimin de yönetmeniydi. Hazal filmi de San Sebastian Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ödülü kazanmıştı. Sinemada yeri dolmayacak. Allah'tan ona rahmet yakınlarına da sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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