Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı

TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden çıkarılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyordu.

Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermiş ve sonrasında TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu olay uzun bir süre konuşulmuştu.

TEŞKİLAT DİZİSİNE 'MATHİLDA' GELİYOR

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa, dizinin altı bölüm sonra sezon finali yapması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosuna Jessica May dahil oluyor. Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu, Teşkilat dizisinde ‘Mathilda’ karakterine canlandıracak. Jessica May haziran ayında sezon finali yapacak olan diziye 144. bölümde katılıyor.