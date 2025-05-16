Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündemden düşmeyen TRT&#039;nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT1 ekranlarında 5 sezondur devam eden Teşkilat dizisi günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat yaptığı boykot paylaşımından sonra diziden çıkarılmıştı. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında beş sezondur yayınlanan Teşkilat dizisi, günlerdir gündemden düşmüyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Aybüke Pusat, Çağlar Ertuğrul ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer alıyordu.

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı - 1. Resim

Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın boykot çağrısına destek vermiş ve sonrasında TRT tarafından diziden çıkarılmıştı. Bu olay uzun bir süre konuşulmuştu.

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı - 2. Resim

TEŞKİLAT DİZİSİNE 'MATHİLDA' GELİYOR

Eğer yeni bir değişiklik olmazsa, dizinin altı bölüm sonra sezon finali yapması planlanıyor. Dizinin oyuncu kadrosuna yeni bir ismin dahil olduğu ortaya çıktı.

Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı - 3. Resim

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin oyuncu kadrosuna Jessica May dahil oluyor. Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu, Teşkilat dizisinde ‘Mathilda’ karakterine canlandıracak. Jessica May haziran ayında sezon finali yapacak olan diziye 144. bölümde katılıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Metrobüs durağında uyuşturucu ticareti! 2 şüpheli yakalandıABD ile İsrail arasındaki kriz derinleşiyor! Netanyahu köşeye sıkıştı, özel ekip kuruluyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı - MagazinSurvivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı'Ölümüm duyulacak' dediği iddia edilen Harika Avcı ateş püskürdü! "Normal değil o adam" - Magazin'Ölümüm duyulacak' dediği iddia edilen Harika Avcı ateş püskürdü!Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi... - MagazinSessiz sedasız evlendi! Müstakbel eşi bakın kim çıktı...Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'i kaybeden Sezen Aksu ile ilgili olay iddia: Yaptığı herkesi şoke etti - MagazinSezen Aksu ile ilgili olay iddia! Yaptığı herkesi şoke etti“Dağ başında soğuk varmış” türküsüyle tanınmıştı! Son hali gündem oldu: Mesleği şaşırttı - MagazinSon hali gündem oldu! Şimdiki mesleği herkesi şaşırttıKırgınlık son buldu ve barıştılar! Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses’i elleriyle besledi - MagazinKırgınlık son buldu ve barıştılar! Ünlü şarkıcı Tatlıses’i elleriyle besledi
Sonraki Haber Yükleniyor...