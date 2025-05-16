Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı

Survivor 2025 finaline doğru ilerlerken yarışmacılar, yoğun tempoda mücadele ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde elenen isim, izleyicileri şaşırttı.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler takımında heyecan, mücadele ve gerilim hız kesmeden devam ediyor.

Dün akşam ekrana gelen bölümde, erkek yarışmacılar arasında nefes kesen bir eleme düellosu yaşandı.

SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM 'ÇILGIN SEDAT' OLDU

Düelloda Batuhan Karacakaya, Sedat Kapurtu, İsmail Balaban ve Volkan Çetinkaya karşı karşıya geldi. İzleyicilerin merakla beklediği eşleşmelerde ilk mücadele Volkan ile İsmail arasında gerçekleşti. Bu turda Volkan, İsmail’i mağlup ederek yoluna devam etti. Diğer eşleşmede ise Batuhan, Sedat’ı eleyerek bir üst tura çıktı.

Heyecan dolu gecenin sonunda adaya veda eden isim, “Çılgın Sedat” lakaplı Sedat Kapurtu oldu. Sosyal medyada "Beklemiyordum", "Çok şaşırdım gitmesine" gibi yorumlar yapıldı.