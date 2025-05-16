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Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025 finaline doğru ilerlerken yarışmacılar, yoğun tempoda mücadele ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde elenen isim, izleyicileri şaşırttı.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler takımında heyecan, mücadele ve gerilim hız kesmeden devam ediyor.

Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı - 1. Resim

Dün akşam ekrana gelen bölümde, erkek yarışmacılar arasında nefes kesen bir eleme düellosu yaşandı.

Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı - 2. Resim

SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM 'ÇILGIN SEDAT' OLDU

Düelloda Batuhan Karacakaya, Sedat Kapurtu, İsmail Balaban ve Volkan Çetinkaya karşı karşıya geldi. İzleyicilerin merakla beklediği eşleşmelerde ilk mücadele Volkan ile İsmail arasında gerçekleşti. Bu turda Volkan, İsmail’i mağlup ederek yoluna devam etti. Diğer eşleşmede ise Batuhan, Sedat’ı eleyerek bir üst tura çıktı.

Survivor'da elenen isim herkesi şaşırttı! Görenler yoruma sarıldı - 3. Resim

Heyecan dolu gecenin sonunda adaya veda eden isim, “Çılgın Sedat” lakaplı Sedat Kapurtu oldu. Sosyal medyada "Beklemiyordum", "Çok şaşırdım gitmesine" gibi yorumlar yapıldı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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