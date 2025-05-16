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Survivor'da kim elendi, Sedat mı, İsmail mi? Nefes kesen düelloda Survivor 2025'e veda eden isim belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da kim elendi, Sedat mı, İsmail mi? Nefes kesen düelloda Survivor 2025&#039;e veda eden isim belli oldu!
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Survivor'da elenen isim, İsmail ile Sedat'ın düellosu ile belli oldu. Survivor 2025'te bu hafta Batuhan, İsmail, Sedat ve Volkan eleme adayı idi. Batuhan ile Volkan potadan çıkarken İsmail ile Sedat eleme düellosunda karşılaştı. Geç saatte sona eren finalde Survivor'a veda eden isim merak ediliyor. 

Ekranların en çok izlenen yarışması Survivor 2025'e veda eden isim belli oldu. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor düellolarında finalde Sedat ve İsmail kaldı. İşte 15 Mayıs Survivor 2025 bölümünde nefes kesen eleme düellosunda yaşananlar...

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU İLK TURUNDA KİMLER ÇIKTI?

Survivor'da erkekler haftasında Batuhan, Volkan, Sedat ve İsmail eleme adayları idi. Performans sıralamasına göre eşlemeler Batuhan-Sedat, İsmail-Volkan şeklinde oldu. Düelloda atışları Batuhan ve İsmail belirledi. 

Survivor'da kim elendi, Sedat mı, İsmail mi? Nefes kesen düelloda Survivor 2025'e veda eden isim belli oldu! - 1. Resim

İlk turda Batuhan, Sedat'ı 5-0 ile, Volkan da İsmail'i 5-2 yenerek Survivor'da kalmayı garantiledi. Böylece finalde İsmail ile Sedat rakip oldu.

Survivor'da kim elendi, Sedat mı, İsmail mi? Nefes kesen düelloda Survivor 2025'e veda eden isim belli oldu! - 2. Resim

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor final eleme düellosunda İsmail ile Sedat karşı karşıya geldi. Yeni kurala göre iki turda da artık üç olan değil beş sayı alan kazanacaktı. İlk turda atışları İsmail, ikinci turda Sedat belirledi. İlk turu 5-3 kazanan İsmail oldu. 

Survivor'da kim elendi, Sedat mı, İsmail mi? Nefes kesen düelloda Survivor 2025'e veda eden isim belli oldu! - 3. Resim

İkinci turda İsmail 3-0 öne geçti fakat Sedat üst üste sayılar ile skoru 3-3'e getirdi. Fakat İsmail gecenin sonunda 5-3 ile kazanan isim olurken Sedat Survivor'a veda etti. 

Survivor'da kim elendi, Sedat mı, İsmail mi? Nefes kesen düelloda Survivor 2025'e veda eden isim belli oldu! - 4. Resim

YARIŞMAYA İZ BIRAKAN İSİMDEN VEDA SÖZLERİ

"Öncelikle bir şampiyona, hem bizim güzel bir temsilcimiz baş pehlivana, böyle bir şampiyona yenilmek benim için onurdu. Güzel oynadı güzel attı ve kazandı. Çünkü hayatımda hep şey var 'edep yahu.' Güzel oyun oynadık. Benim bir prensibim var, buraya gelirken verdiğim sözler vardı. Şimdi burada bir çukur kazdım, kiminle ne olumsuzluk ne sıkıntı yaşadıysam hepsini içine gömüp üstünü kapatıyorum. Canını sıktığım üzdüğüm kim varsa benim hakkım herkese helaldir, helal ediyorum. Hikmet'i de kırmış olabilirim o da kardeşim Antalya'ya ziyarete gideceğim. Burada görmek de istedim sarılıp öpmek... Benim şuan bitti Survivor bitti. Hepinizi çok seviyorum, hakkınızı helal edin."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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