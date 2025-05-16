Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi...
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Hayat Bilgisi dizisinde 'Rüya' karakterini canlandıran Yıldız Asyalı, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girdi. Ünlü isim nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
‘Eyvah Babam’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ ve ‘Hayat Bilgisi’ gibi ünlü dizilerde rol alan Yıldız Asyalı’dan güzel haber geldi.
İŞ ADAMI MUSTAFA SEMİH DEMİRCİ İLE EVLENDİ
Ünlü oyuncu, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Asyalı, nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
Ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara ‘Evlendik’ notunu yazdı. Takipçileri “Hayırlı olsun”, “Allah mutlu mesut etsin” gibi yorumlar yaptı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız