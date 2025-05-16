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Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hayat Bilgisi dizisinde 'Rüya' karakterini canlandıran Yıldız Asyalı, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile dünyaevine girdi. Ünlü isim nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

‘Eyvah Babam’, ‘Eyvah Kızım Büyüdü’ ve ‘Hayat Bilgisi’ gibi ünlü dizilerde rol alan Yıldız Asyalı’dan güzel haber geldi.

Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi... - 1. Resim

İŞ ADAMI MUSTAFA SEMİH DEMİRCİ İLE EVLENDİ

Ünlü oyuncu, iş adamı Mustafa Semih Demirci ile evlendi. Asyalı, nikahtan ilk kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi... - 2. Resim

Ünlü isim Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflara ‘Evlendik’ notunu yazdı. Takipçileri “Hayırlı olsun”, “Allah mutlu mesut etsin” gibi yorumlar yaptı.

Oyuncu Yıldız Asyalı dünyaevine girdi! Nikahtan kareleri gündem oldu: İşte müstakbel eşi... - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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