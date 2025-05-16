Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'i kaybeden Sezen Aksu ile ilgili olay iddia: Yaptığı herkesi şoke etti

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Aksu’nun, bu olay sonrasında radikal bir karar aldığı öne sürüldü.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, aort damarının yırtılması nedeniyle üç gün arayla iki ameliyat geçirmişti. Yoğun bakımda 18 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybeden Önder'in ölüm nedeni, çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, sanat ve siyaset dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Pek çok ünlü isim, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaştı.

SAÇLARINI KISACIK KESTİRDİ

TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında gazeteci Mehmet Üstündağ, Önder’in yakın dostu olan ünlü sanatçı Sezen Aksu ile ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Üstündağ’ın açıklamasına göre Sezen Aksu, dostunun vefatının ardından derin bir üzüntü yaşadı. Her gün telefonlaşıp mesajlaştığı Önder’in ölümü sonrası büyük bir yıkım yaşadığı belirtilen Aksu'nun, duygusal bir tepki olarak saçlarını tamamen kestirdiği öne sürüldü.

Cenazeye sarı güller gönderdiği öğrenilen Aksu'nun, albümünü haziran ayının ikinci haftasında çıkaracağı da açıklandı. Üstündağ, Aksu’nun saçlarını kendisininki kadar kısa kestirdiğini ifade ederek, "Şu an benim saçlarım kadar, kısacık," dedi.