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“Dağ başında soğuk varmış” türküsüyle tanınmıştı! Son hali gündem oldu: Mesleği şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küçük yaşta söylediği “Dağ başında soğuk varmış” türküsüyle hafızalarda yer edinen Metahan Polat yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimiyle şaşırtan Polat’a sosyal medyada yorum yağdı.

2007 yılında söylediği "Dağ başında soğuk varmış" türküsüyle hafızalara kazınan Metehan Polat, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

“Dağ başında soğuk varmış” türküsüyle tanınmıştı! Son hali gündem oldu: Mesleği şaşırttı - 1. Resim

Henüz 7 yaşındayken kaydedilen video ile tanınan Polat, şimdi 25 yaşında ve sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

“Dağ Başında Soğuk Varmış” türküsüyle tanınmıştı! Son hali gündem oldu: Mesleği şaşırttı - 2. Resim

METEHAN POLAT ŞİMDİLERDE MÜZİKLE UĞRAŞIYOR

Polat’ın son hali, internette paylaşılan görüntüler sayesinde kısa sürede gündem oldu. Takipçileri “Aşırı değişmiş” ve “Sesi hâlâ çok güzel” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını dile getirdi.

“Dağ Başında Soğuk Varmış” türküsüyle tanınmıştı! Son hali gündem oldu: Mesleği şaşırttı - 3. Resim

Şu anda Bursa’da yaşayan genç sanatçı, bir dönem çiftçilikle uğraştığını, 19-20 yaşlarına kadar bu işle meşgul olduğunu belirtti. Polat, artık müzikle profesyonel olarak ilgilendiğini söyleyerek, “Ekip olarak düğünlere, programlara, özel gün ve gecelere gidiyoruz” dedi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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