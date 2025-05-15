Okan Buruk: "Fenerbahçe deplasmanı..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kazanılan Ziraat Türkiye Kupası zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.

Okan Buruk, kupa zaferiyle ilgili olarak, "Bu kupayı kazanmak çok önemli ve değerli. Önemli bir emek sarf ediyoruz oyuncularımla birlikte. Onlara teşekkür etmek istiyoruz. Taraftarımız bizimle birlikteydi. Maçtan sonra bizimleydiler. Bu moralle İstanbul'a gitmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Kazanan takım olmak çok gurur verici." dedi.

Buruk, kupanın kazanılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Başkanımıza, yöneticilerimize hayırlı olsun. Onların da büyük emekleri var. Şimdi hedefimiz şampiyonluğumuzu ilan etmek. Çok mutluyuz. Bu kupa bize ekstra motivasyon oldu." ifadelerini kullandı.

Kupa yolculuğunda yapılan rotasyonlara değinen Okan Buruk, "İlk 3 maçtaki grup bölümünde orada çok rotasyon yaptık. Çok oyuncuya şans verdik. Çok yoğun bir fikstürden geldik. Bu sene oynadığımız maç sayısı inanılmaz fazla. Burada Gaziantep maçındaydık ve Boluspor maçına gidecektik. Kiminle oynayacağız diye düşünüyorduk. Oralardan, 0-0'lık maç, orada da çok üstün oynamıştık. Öbür maçın berabere bitmesi, bizim maçta da bu kuralı biliyorduk. Bazı oyuncularımız elendik diye düşündü, turu geçtiğimiz bile bilmiyorlardı. Bu stratejik bir şey." dedi.

Buruk, Fenerbahçe ve Konyaspor deplasmanlarında alınan galibiyetlerin kupaya uzanan yolda büyük önem taşıdığını belirterek, "Fenerbahçe deplasmanı, orada kazandığımız galibiyet, Konyaspor deplasmanı, buradaki oyun, çok istedik ve kazandık. Türkiye Kupası çok değerli ama belirli yerlerde çok fazla oyuncu değiştirdik. Sonunda hem gençlere şans vermiş olduk hem de kupayı kazanmış olduk." şeklinde konuştu.

Okan Buruk, son olarak Trabzonspor'un da emeğini unutmamak gerektiğini belirterek, "Tekrar bu kupayı kazanmak mutluluk verici ama Trabzonspor'un emeğini de unutmamak lazım. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar." açıklamalarını yaptı.