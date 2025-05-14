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Galatasaray taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Galatasaray taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu&#039;na tepki!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından sahaya inen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray taraftarlarının protestosuyla karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak büyük bir sevinç yaşayan Galatasaray'da, final sonrası dikkat çeken bir protesto yaşandı.

Galatasaray taraftarından TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki! - 1. Resim

Kupayı vermek üzere sahaya inen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan finalin ardından madalya töreni için sahaya yönelen Hacıosmanoğlu'nun adı stat anonsunda belirtilmedi. Galatasaraylı taraftarlar, bu gelişmenin ardından TFF Başkanı'na yoğun bir şekilde tepki gösterdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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