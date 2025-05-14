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Victor Osimhen tarihe geçti! Attığı gollerle Türkiye'de rekor kırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen tarihe geçti! Attığı gollerle Türkiye&#039;de rekor kırdı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor karşısında iki kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, bu sezonki gol sayısını 35'e yükseltti. Nijeryalı yıldız, Mario Jardel'in rekorunu geçerek Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu oldu.

Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla yine adından söz ettiren Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde attığı iki golle sezon genelindeki gol sayısını 35'e çıkardı.

Victor Osimhen tarihe geçti! Attığı gollerle Türkiye'de rekor kırdı - 1. Resim

JARDEL'İN REKORUNU GEÇTİ

Nijeryalı yıldız, 35 gole ulaşarak, Türkiye'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını elinde bulunduran Mario Jardel'i geride bıraktı. Uzun yıllar 'kırılamaz' gözüyle bakılan bu rekor, Osimhen'in performansıyla tarihe karıştı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri tam 35 kez havalandıran golcü oyuncu, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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