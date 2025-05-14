CANLI ANLATIM | Galatasaray - Trabzonspor

Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya geliyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!

Canlı Anlatım Özeti BU SEZON 3. MAÇ

GALATASARAY SON 7 MAÇI KAZANDI

GALATASARAY TAM KADRO

KALEDE GÜNAY FORMAYA YAKIN

BEŞ SEZONDUR KUPAYA HASRET

HEDEF ÇİFTE KUPA

OKAN BURUK'UN HEDEFİ

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

TRABZONSPOR 9 KEZ KAZANDI

ÇEYREK FİNALDE DERBİ

KONYASPOR'U FARKLI GEÇTİ

13 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

OSIMHEN KUPAYI BOŞ GEÇMEDİ

KUPADA ROTASYON YAPTI

140. RANDEVU

TÜRKİYE KUPASI'NDA 20. MAÇ

FİNALDE 4. EŞLEŞME

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

FARKLI SKORLAR

29 YIL SONRA FİNAL

ÜST ÜSTE İKİ SEZON FİNAL

FİNALİN İLK 11'LERİ (MUHTEMEL)

14.05.2025 17:58

BU SEZON 3. MAÇ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de 2 kez karşılaştığı Trabzonspor'u 2 maçta da yenmeyi başardı.

Ligin 16. haftasında İstanbul'daki karşılaşmayı sarı-kırmızılı takım Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi'nin golleriyle 4-3 kazandı. Karadeniz temsilcisinin gollerini ise Ozan Tufan (2) ve Simon Banza attı.

İki ekip, ligin ikinci yarısında ise 4 gün önce karşı karşıya geldi. Papara Park'taki 35. hafta mücadelesini konuk takım Abdülkerim Bardakcı ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 galip tamamladı.

14.05.2025 17:58

GALATASARAY SON 7 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 7 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 7 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u ise 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

14.05.2025 17:58

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekipte önemli müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakat ve cezalı oyuncusu olmayan Galatasaray, Trabzonspor ile karşısına final maçında tam kadro çıkacak.

14.05.2025 17:58

KALEDE GÜNAY FORMAYA YAKIN

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşısında kaleyi Günay Güvenç'e emanet edebilir.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta da kaleyi Günay'a verdi. Okan Buruk'un final maçında da 33 yaşındaki file bekçisini görevlendirmesi bekleniyor.

14.05.2025 17:58

BEŞ SEZONDUR KUPAYA HASRET

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor.

Kupada son zaferini 2018-19 sezonunda Akhisarspor'u yenerek elde eden sarı-kırmızılı ekip, 2019-20, 2020-21, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında çeyrek final, 2021-22 sezonunda ise 5. turdan ileriye geçemedi.

Galatasaray, 5 sezon aradan sonra finale yükseldiği kupayı kazanarak hasretine son vermeyi hedefliyor.

14.05.2025 17:58

HEDEF ÇİFTE KUPA

Galatasaray, sezonu çifte kupayla kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'a karşı sezonun ilk kupasını almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'de de şampiyonluk ipini göğüslemeye hazırlanıyor.

Okan Buruk'un öğrencileri, 35. haftası geride kalan ligde 27 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgiyle 86 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, son 3 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde lider girdi. Galatasaray, kalan 3 haftada 1 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı skorlara bakmaksızın şampiyon olacak.

Sarı-kırmızılı ekip, hem final maçını kazanmak hem de Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

14.05.2025 17:58

OKAN BURUK'UN HEDEFİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.

Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile benzer başarıyı yakalamaya çalışacak.

Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kupayı kaldırdı.

İki kupalı isimler arasına girmeye çalışacak Okan Buruk, bu maçta şampiyon olması halinde bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör olacak.

Okan Buruk, Süper Lig'de ise 4. şampiyonluğuna 1 puan uzaklıkta bulunuyor.

Buruk, bu sezonu çifte kupayla kapatırsa 12 yıllık teknik direktörlük kariyerine 7 kupa zaferi sığdıracak.

14.05.2025 17:58

TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Enis Destan ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

14.05.2025 17:58

TRABZONSPOR 9 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, daha önce 16 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez şampiyon oldu.

Bordo-mavili takım, kupada 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor, 1974-1975, 1975-1976, 1984-1985, 1989-1990, 1996-1997, 2012-2013 ve 2023-2024 sezonundaki finallerde ise kupayı kaybetti.

14.05.2025 17:58

ÇEYREK FİNALDE DERBİ

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda finale zorlu bir yoldan geldi.

Grubunu ikinci sırada bitiren sarı-kırmızılılar, seri başı olamadığı için sonraki maçlarını deplasmanda oynadı. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen Okan Buruk'un öğrencileri, tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanarak tur atladı.

14.05.2025 17:58

KONYASPOR'U FARKLI GEÇTİ

Sarı-kırmızılılar, yarı final maçını zorlanmadan kazandı.

Galatasaray, seri başı olamadığı için yarı final müsabakasını da deplasmanda oynadı. Grupta 0-0 berabere kaldığı TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşan "Cimbom" sahadan 5-1 galip ayrılarak finale geldi.

14.05.2025 17:57

13 GOL ATTI, 5 GOL YEDİ

Galatasaray, kupada yaptığı 5 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

Grup aşamasında rakip fileleri 6 kez havalandıran sarı-kırmızılı futbolcular, çeyrek finalde 2, yarı finalde 5 gol attı. Toplamda 13 kez gol sevinci yaşayan Galatasaray, kalesindeki 5 golü ise engelleyemedi.

14.05.2025 17:57

OSIMHEN KUPAYI BOŞ GEÇMEDİ

Attığı gollerle bu sezon Galatasaray'ı Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa götüren Victor Osimhen, takım arkadaşları arasında kupanın da en golcü oyuncusu oldu.

Nijeryalı yıldız, oynadığı 3 maçta 3 gol atarak takımının finale yükselmesine katkı verdi. Bu oyuncuyu ikişer golle Yusuf Demir ve Roland Sallai takip etti. Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Ahmed Kutucu, Eyüp Aydın ve Alvaro Morata ise birer kez gol sevinci yaşadı.

14.05.2025 17:57

KUPADA ROTASYON YAPTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Türkiye Kupası'nda geride kalan 5 maçta Süper Lig'de fazla şans veremediği futbolcularını oynattı.

Bu sezon Türkiye Kupası'ndaki tüm maçlarda kalede Günay Güvenç'i oynatan Buruk, ligde ilk 11'e fazla almadığı Berkan Kutlu, Yusuf Demir, Metehan Baltacı, Elias Jelert, Ahmed Kutucu ve Kerem Demirbay gibi futbolcularına daha çok süre verdi.

14.05.2025 17:57

140. RANDEVU

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde 140. kez karşı karşıya gelecek.

Türk futbolunun iki büyük çınarı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak. Gaziantep Stadyumu'ndaki maç, saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonunda başlayan 51 yıllık rekabette resmi ve özel 139 karşılaşmanın 64'ünü Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 189, Trabzonspor, 156 gol sevinci yaşadı.

14.05.2025 17:57

TÜRKİYE KUPASI'NDA 20. MAÇ

İki takım Türkiye Kupası'nda daha önce 19 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu mücadelelerin 10'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını bordo-mavililer kazandı. Üç karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

14.05.2025 17:57

FİNALDE 4. EŞLEŞME

Galatasaray ile Trabzonspor, Türkiye Kupası finalinde 4. kez eşleşti.

İki ekip bundan önceki 3 finali çift maç üzerinden oynadı. İkisinde Galatasaray, birinde ise Trabzonspor kupayı kazanan taraf oldu.

1975-76 sezonundaki finalin ilk maçını Karadeniz temsilcisi, rövanşını ise İstanbul ekibi 1-0 aldı. Galatasaray, penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak kupaya uzandı.

İkinci final eşleşmesi 1984-85 sezonunda yaşandı. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, rövanştan 0-0 beraberlikle ayrılarak bir kez daha kupayı kaldırdı.

Üçüncü ve son final eşleşme, 1994-95 sezonunda oldu. Bordo-mavili takım, rakibini 3-2 ve 1-0'lık skorlarla yenerek kupa şampiyonluğuna ulaştı.

14.05.2025 17:57

SON 5 MAÇI GALATASARAY KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 5 maçı galip tamamladı.

Galatasaray, 2022-23 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 5 müsabakada da yenmeyi başardı. "Cimbom" söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3 ve 2-0'lık galibiyetler elde etti.

14.05.2025 17:57

FARKLI SKORLAR

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-19 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

14.05.2025 17:57

29 YIL SONRA FİNAL

Trabzonspor ile Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda 29 sezon aradan sonra finalde karşı karşıya gelecek.

Türkiye Kupası'nda 17. kez finale yükselen bordo-mavililer, Galatasaray ile daha önce 3 kez final oynadı. Bu finallerde Trabzonspor 1, Galatasaray ise 2 kez mutlu sona ulaştı.

İki maçlık final mücadelelerinde ilk olarak 1975-76 sezonunda Galatasaray, penaltı atışları sonucunda kupaya uzandı. 1984-85 sezonunda da sarı-kırmızılı takım kupayı müzesine götürürken, 1994-95 sezonunda Trabzonspor kupayı kaldırdı.

En son 1994-1995 sezonunda finalde karşılaşan iki ekip, 29 sezon aradan sonra birbirleri karşısında kupayı elde etme mücadelesi verecek.

14.05.2025 17:57

ÜST ÜSTE İKİ SEZON FİNAL

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda art arda 2 sezon finale yükselme başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, geçen sezon Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı finali son dakika golüyle 3-2 kaybetti.

14.05.2025 17:57

FİNALİN İLK 11'LERİ (MUHTEMEL)

Galatasaray: Günay, Abdülkerim, Sanchez, Sallai, Eren, Lemine, Torreira, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Malheiro, Mustafa, Ozan, Mendy, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza

Yer: Türkiye