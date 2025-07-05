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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin tanışma hikayesi! Dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi&#039;nin tanışma hikayesi! Dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu Tolgahan Sayışman (43) ve Almeda Abazi (33), 14 Şubat 2017'de Los Angeles'da nikâh masasına oturdu. 5 Mayıs 2019'da ilk çocukları Efehan'ı, 9 Haziran 2021'de ise 2'nci kızları Alina'yı kucaklarına alan ünlü çiftten Sayışman, eşiyle tanışma hikayelerini anlattı.

Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Almeda Abazi ile Los Angeles'da dünyaevine girmişti. Efehan ve Alina adında 2 çocuğu olan 43 yaşındaki oyuncu, eşi ile nasıl tanıştığını açıkladı.

"BİZİ ACUN ILICALI TANIŞTIRDI"

Uğurkan Erez ile Erol Albayrak’ın YouTube’da yayınlanan 'Şimdi Konuşmak Moda'nın konuğu olan Sayışman, "Bizi Acun Ilıcalı tanıştırdı. Almeda’nın en sevdiğim yanı kalbi. Nazardan çok korkuyorum" dedi.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin tanışma hikayesi! Dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı - 1. Resim

YAPIMCILARA GÖNDERME

Figüran olarak başladığı meslek yaşamına, mankenlik, oyunculuk ve yapımcılıkla devam eden ünlü isim, “Büyük yapımcılar kimsenin yapımcı olmasını istemiyor” diyerek, sektör hakkında dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin tanışma hikayesi! Dikkat çeken Acun Ilıcalı itirafı - 2. Resim

"MENAJERLERLE SIKINTI YAŞADIM"

Yapımcı olduktan sonra menajerlerle sıkıntılı durumlar yaşadığını belirten ünlü isim, geçmişe baktığında ise mankenlerin star olduğu dönemlere olan özlemini dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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