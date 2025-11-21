Anadolu Ajansı (AA)
Eksi 23 puan, eksi 47 averaj! FIFA'dan Türk kulübüne bir ceza daha geldi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Disiplin Komitesi, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a '6 puan silme' cezası verdi. Süper Lig'de geçtiğimiz sezon küme düşen Adana temsilcisi, yeni sezona eski 6 puanla başlamış, daha sonra 2 defa daha aynı cezayı almıştı.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de mücadele eden Adana Demirspor, finansal sorunlar sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor. FIFA'dan TFF 1'inci Lig ekibine bir ceza daha geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübü'ne toplam bir dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
13 MAÇTA GALİBİYETİ YOK
TFF 1'inci Lig'de bu sezon çıktığı 13 maçta 12 yenilgi ve bir beraberlik alan Adana Demirspor, kalesinde 55 gol görürken, rakip fileleri 8 defa havalandırdı. Adana temsilcisi, eksi 47 averaj ve eksi 23 puanla son sırada bulunuyor.
