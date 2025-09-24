'Nereden nereye" dedirten çöküş! Tüm maçlarını kazansa dahi ilk yarıyı puansız tamamlayacak

"Malatya Belediyespor" ismiyle 1986'da kurulan ve 2010'da "Yeni Malatyaspor" olarak adı değiştirilen sarı-siyahlı kulüp, 2009-2010 sezonunda TFF 2'nci Lig'e yükseldi, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak adını TFF 1'nci Lig'e yazdırdı. 2016-2017 sezonunu 2'nci tamamlayarak Süper Lig'de mücadele etmeye hak kazanan Yeni Malatyaspor, Türkiye'nin en üst seviye futbol organizasyonu olan Süper Lig'de 5 sezon geçirdi.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'den düşen ve TFF 1'inci Lig'de 3 sezon mücadele eden Malatya temsilcisi, aldığı puan silme cezaları ve başarısız grafikle geçtiğimiz sezon 2'nci Lig'e düştü. Nesine 2'nci Lig'de bu sezon çıktığı 5 maçta da puanla tanışamayan Yen Malatyaspor, 36 puan silme cezasıyla ligin son sırasında bulunuyor.

BU SEZON 5 DEFA PUANI SİLİNDİ

Malatya temsilcisi, FIFA Disiplin Komitesi'nden bu sezon 5 defa puan silme cezası aldı. Bu sezon Nesine 2'nci Lig'e eksi 6 puanla başlayan Malatya ekibi, devam eden haftalarda 30 puan silme cezası daha aldı.

Ligin son sırasındaki bulunan Malatya temsilcisi, ilk yarıda kalan 12 maçında 3 puan alsa dahi ligin ilk yarısını puansız tamamlayacak.

970 GÜNLÜK PUAN HASRETİ

Bir dönem Malatya'yı TFF Süper Lig ve Avrupa'da temsil eden Malatya temsilcisi, 970 gündür puan hasreti çekiyor. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden 8 gün önce TFF 1'nci Lig'de oynanan Eyüpspor (29 Ocak 2023) karşılaşmasını 2-1 kazanan Malatya ekibi, bu tarihten sonra ligde puan ve galibiyetle tanışamadı.

Bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada da puan alamayan Malatya ekibi, rakip filelere 3 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.