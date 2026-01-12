Sivas'ta tipi sebebiyle ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun tipi yüzünden dün ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

EKİPLER DURMADAN ÇALIŞIYOR

Çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı. Ekiplerin tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Tipi yüzünden kapanan Sivas-Kayseri kara yolu yeniden trafiğe açıldı

METEOROLOJİ SON RAPORU PAYLAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde hafta sonu başlayacak olan yağışlı sistem, bugünden itibaren etkisini artırarak iç ve doğu kesimlerde kar yağışına dönüşecek.

Yarından itibaren soğuk havanın iç kesimlere yayılmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklık düşüşünün 9 dereceyi bulması bekleniyor.

