"İsrail bayrağını öptürüp yerlerde sürüklediler!" Türk aktivist, Greta'ya yapılan işkenceyi anlattı

İsrail’in uluslararası sularda el koyduğu Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk aktivist Ersin Çelik, İsrail güçlerinin İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’e ağır işkence yaptığını iddia etti.

"GRETA'YA ZULMETTİLER"

İstanbul’a dönen Çelik, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 22 yaşındaki Thunberg’in gözaltında küçük düşürücü muamelelere maruz kaldığını söyledi.

Çelik, “Greta’yı gözlerimizin önünde ağır işkenceye tabi tuttular. Ona zulmettiler, Greta daha küçücük bir çocuk. Onu süründürdüler, İsrail bayrağını öptürdüler. Aynen Nazi’lerin yaptığı gibi davrandılar” ifadelerini kullandı.

İnsani yardım misyonunda yer alan ve İsrail tarafından uluslararası sularda gözaltına alınan aktivistleri taşıyan uçak, cumartesi günü saat 15.50’de (TSİ) İstanbul Havalimanı’na indi. Uçak, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan havalandı.

Toplam 137 kişinin yer aldığı uçakta 36 Türk ve 23 Malezyalı aktivist de bulunuyordu.

Greta Thunberg’in sınır dışı edilip edilmediği veya halen İsrail’de gözaltında tutulup tutulmadığı ise netlik kazanmadı. Thunberg, daha önce de haziran ayında Gazze’ye deniz yoluyla insani yardım ulaştırmaya çalışan ve İsrail donanması tarafından engellenen “Madleen” gemisinde yer almıştı.