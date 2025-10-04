Pakistan-Hindistan arasında yeni gerilim! "İki nükleer güç arasında yıkıcı sonuçları olur"

Pakistan ordusu, Hindistan'ın “provokatif” açıklamalarına ilişkin endişelerini dile getirerek, nükleer iki rakip arasında muhtemel bir çatışmanın “yıkıcı felaketlere” yol açabileceği uyarısında bulundu.

Açıklama, Hindistan Kara Kuvvetleri Komutanı General Upendra Dwivedi’nin, Pakistan’a yönelik bir önceki uyarısının ardından geldi.

"TERÖRÜ DESTEKLEMEYİ BIRAKMALILAR"

Dwivedi, güçlerin bir sonraki çatışmada geri durmayacağını belirterek, Pakistan’ın “terörizmi desteklemeyi bırakması” gerektiğini ifade etmişti.

Daha önce Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh de, Pakistan’ın Sir Creek bölgesinde herhangi bir girişimde bulunması durumunda, bunun “hem tarihi hem coğrafyayı değiştirecek güçlü ve kararlı” bir cevapla karşılanacağını söylemişti.

"ŞOVEN AÇIKLAMALAR"

Pakistan ordusunun açıklamasında, “Hindistan güvenlik makamlarının en üst seviyelerinden gelen yanıltıcı, provokatif ve şoven açıklamaları büyük bir endişeyle not ettik” denildi.

Açıklamada, “Çok provokatif açıklamalara karşı uyarıyoruz; gelecekteki bir çatışma yıkıcı felaketlere yol açabilir. Yeni bir düşmanlık turu başlatılırsa, Pakistan geri durmayacak ve kararlılıkla cevap verecektir” ifadelerine yer verildi.

Ordu, ülkenin düşman topraklarının her köşesinde savaş yürütme kapasitesi ve kararlılığına sahip olduğunu vurguladı. “Bu sefer coğrafi bağışıklık mitini kıracak ve Hindistan topraklarının en uzak noktalarına saldıracağız” denildi.

Mayıs ayında Hindistan ve Pakistan arasında dört gün süren çatışmalar, 22 Nisan’da Hindistan kontrolündeki Keşmir’in Pahalgam tatil bölgesinde gerçekleştirilen saldırının ardından başlamıştı.

Yeni Delhi saldırıyı Pakistan’a bağlarken, Pakistan sorumluluğu reddetmiş ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulunmuştu. Hindistan, ardından Pakistan’daki hedefleri vuran Operasyon Sindoor’u ve buna karşılık Operasyon Bunyanun Marsoos’u başlatmıştı. Dört gün süren hava saldırıları sonrası ABD Başkanı Donald Trump, 10 Mayıs’ta ateşkesi duyurmuştu.