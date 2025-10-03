Pakistan'da sıcak çatışma! Belucistan'daki olaylarda 7 ölü

Pakistan'da askerî kanadın yaptığı açıklamaya göre, Belucistan’ın Şerani bölgesinde icra edilen operasyonda güvenlik güçleri militanlarla çatışmaya girdi ve “yoğun silahlı çatışma”nın ardından yedi militan öldürüldü.

PAKİSTAN SUÇU HİNDİSTAN'A ATTI

Açıklamada, bölgede çok sayıda terör eylemine karıştığı belirtilen militanlardan silah, mühimmat ve patlayıcıların da ele geçirildiği ifade edildi.

Pakistan güvenlik güçlerinin, “Hindistan destekli terör” olarak nitelendirilen tehdidi ülke topraklarından temizlemekte kararlı olduğu ve terör eylemlerinin faillerini adalet önüne çıkarmaya yönelik kararlılığını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

İslamabad’ın Hindistan’a yönelik “terörü desteklediği” suçlamasına Yeni Delhi yönetiminden ise henüz bir cevap gelmedi.