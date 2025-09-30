Pakistan'da iki bombalı saldırı: 10'dan fazla ölü ve yaralı var

Pakistan’ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta’da meydana gelen şiddetli patlamada bilanço ağırlaştı. İlk belirlemelere göre en az 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

FC KARARGAHI YAKININDA PATLAMA

Salı günü öğleden sonra Zarghun Yolu üzerindeki Frontier Constabulary (FC) Karargâhı’nın köşesinde bomba infilak etti. Patlamanın etkisiyle Model Town ve çevresindeki binaların camları paramparça oldu.

Görgü tanıklarına göre, patlamanın hemen ardından bölgede silah sesleri duyuldu. Şehirde paniğe kapılan halk sokaklardan kaçışırken, polis ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölge kordon altına alındı, geniş çaplı arama operasyonu başlatıldı.

KAMERA KAYDINA YANSIDI

Sosyal medyaya düşen bir CCTV görüntüsü, patlamanın işlek bir caddede yaşandığı anı gözler önüne serdi. Görüntülerde, patlayıcı yüklü bir aracın FC merkezine doğru döndüğü sırada infilak ettiği anlaşılıyor.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Belucistan Sağlık Bakanı Bakht Muhammad Kakar, 10 kişinin olay yerinde veya hastanede öldüğünü, 32 yaralının tedavi altına alındığını açıkladı. Kaynaklar daha sonra ölü sayısının 13’e yükseldiğini iletti.

OLAĞANÜSTÜ HAL

Çatışmaların da yaşandığı olayda, en az iki FC personelinin yaralandığı kaydedildi. Kentteki hastanelerde olağanüstü hal ilan edilirken, yetkililer patlamanın niteliğini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı.