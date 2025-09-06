Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'yi hedef alan Hindistan'a Pakistan'dan tokat gibi cevap: Bir dahaki sefer 60-0 olur!

Türkiye’yi hedef alan Hindistan’a Pakistan’dan tokat gibi cevap: Bir dahaki sefer 60-0 olur!

Pakistan Hava Kuvvetleri Hava Mareşali Shehryar Khan, 6 Eylül Zafer Günü’nde Hindistan’a doğrudan gözdağı verdi. ‘Bir sonraki hata 6-0 değil, 60-0’lık bir bedelle sonuçlanır’ diyen Khan, hava sahasına yönelik her tehdide sıfır tolerans gösterileceğini vurguladı.

Pakistan Hava Kuvvetleri (PAF) Hava Mareşali Shehryar Khan, 6 Eylül Zafer Günü’nde yaptığı açıklamada Hindistan’a doğrudan meydan okudu. 

Pakistan ve Hindistan arasında 7 Mayıs’tan bu yana Keşmir sınır hattında devam eden karşılıklı saldırılar, iki nükleer güç arasında yeniden tırmanan bir krizin habercisi olmuştu. 

“Bir sonraki hata, 6-0 değil 60-0’lık bir bedelle sonuçlanır” diyen Mareşal Khan, hava sahasına uzanacak herhangi bir tehdide karşı sıfır tolerans mesajı verdi.

"BÜNYAN'UL MARSUS OPERASYONU” HATIRLATILDI

6 Eylül Zafer Günü münasebetiyle Karaçi’deki Mazar-e-Quaid'de düzenlenen nöbet değişim töreninde konuşan Khan, 6 Eylül’ün "düşmanın emellerini ezdiğimiz gün" olduğunu söyledi. 

Mareşal, konuşmasında Bünyan Marsus Operasyonu’nun bu tarihi hatırlattığını belirtti.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Hindistan’da iktidara yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) lideri Indresh Kumar, Keşmir’de yaptığı konuşmada Pakistan, Çin ve Türkiye’yi hedef almıştı.

Kumar, ‘Türkiye’ye ders vermek için İHA’larımızı uçurduk, karşı çıkarsa Ankara’yı da doğrudan hedef alırız’ sözleriyle büyük tepki topladı.

"PAKİSTAN HAVA KUVVETLERİ HALKI ASLA HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAZ"

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı da "Her cephede hazırız. Düşmanlarımızı her zaman yenilgiye uğrattık. PAF, halkın umutlarını boşa çıkarmamıştır" dedi. 

Barış ve savaş zamanlarında Pakistan Hava Kuvvetleri'nin ön saflarda yer almasından gurur duyduklarını da sözlerine ekledi.

"HAVA SAHAMIZ EMİN ELLERDE"

Khan, Pakistan hava sahasının savunmasının güçlü ve kararlı ellerde olduğunun altını çizdi. 

