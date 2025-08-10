Pakistan’dan Hindistan’a nükleer savaş tehdidi! "Baraj yapsın, 10 füze atarız"

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir, Hindistan’ın bir baraj inşa etmesi durumunda “on füze ile yok edeceklerini” söyledi.

ABD’nin Florida eyaletinde katıldığı bir yemekte konuşan Munir, ülkesinin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalması halinde bölgeyi nükleer savaşa sürükleyebileceğine işaret etti.

ABD TOPRAKLARINDA İLK NÜKLEER TEHDİT

ThePrint’in haberine göre, bu açıklamalar ABD topraklarından üçüncü bir ülkeye karşı yapılan bilinen ilk nükleer tehdit olarak kayda geçti.

"DÜNYANIN YARISINI YANIMIZA ALIRIZ"

Mareşal Munir, “Biz nükleer bir ulusuz, eğer battığımızı düşünürsek dünyanın yarısını da yanımıza alırız” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Hindistan’ın İndus Suları Anlaşması’nı askıya alması halinde 250 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti.

"HİNDİSTAN BARAJ YAPARSA 10 FÜZE İLE YOK EDECEĞİZ"

Munir, “Hindistan’ın bir baraj inşa etmesini bekleyeceğiz ve bunu yaptığında on füze ile yok edeceğiz” dedi. Sözlerine, “İndus nehri Hintlilerin aile malı değildir. Füze sıkıntımız yok, Allah'a şükürler olsun” ifadesiyle devam etti.

Kaynaklara göre, Munir yemekte ordunun Pakistan siyasetinde rol alması gerektiğini de dile getirdi. Ayrıca Hindistan ile muhtemel bir savaşta doğudan başlayarak en değerli kaynakların hedef alınacağını, ardından batıya doğru ilerleyeceklerini söyledi.

KAYIPLARIN ENVANTERİ TEKLİFİ

Mareşal Munir, Hindistan’ın da benzer bir adım atması şartıyla Pakistan’ın kayıplarının envanterinin kamuoyuna açıklanmasını teklif ettiğini iletti.

Öte yandan Munir, iki ülkenin askeri ve stratejik durumuna dair, “Hindistan otoyolda Ferrari gibi giden parlak bir Mercedes; ama biz çakıl dolu bir damperliyiz. Kamyon arabaya çarparsa, kaybeden kim olacak?” ifadelerini kullandı.