Trump ve Modi arasında yeni kriz! 35 dakikalık görüşme ortalığı karıştırdı

Hindistan ile ABD arasındaki ilişkiler, 17 Haziran’da yapılan ve 35 dakika süren gergin bir telefon görüşmesinin ardından en düşük seviyelerinden birine indi.

Başkan Donald Trump ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi arasındaki görüşme, savunma alımlarından ticaret anlaşmazlıklarına uzanan bir krize dönüştü.

GERGİN TELEFON GÖRÜŞMESİ

Görüşmede Modi, Hindistan’ın Pakistan ile yaşadığı anlaşmazlıkta “asla arabuluculuğu kabul etmeyeceğini” belirterek Trump’ın ateşkes sağladığı iddialarına karşı çıktı. Ayrıca, ABD’nin Pakistan ordu komutanını ağırlama planlarına itiraz etti. Bu diyalog, iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olarak görülüyor.

GÜMRÜK VERGİLERİ KRİZİ

Trump, 6 Ağustos’ta Hindistan mallarına %25 ek gümrük vergisi getirerek toplam oranı %50’ye yükseltti. Bu karar, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımlarının “Moskova’nın Ukrayna işgalini finanse ettiği” iddiasıyla alındı. Delhi yönetimi karara tepki göstererek Savunma Bakanı Rajnath Singh’in Washington ziyaretini iptal etti.

SAVUNMA ANLAŞMALARI DURDURULDU

Hindistan, ABD’den almayı planladığı General Dynamics üretimi Stryker zırhlı araçlar ile Raytheon ve Lockheed Martin’in geliştirdiği Javelin tanksavar füzelerinin alım görüşmelerini gümrük vergileri nedeniyle askıya aldı. Ayrıca, 3.6 milyar dolarlık altı adet Boeing P8I deniz keşif uçağı tedarik anlaşmasının da durduğu kaydetti.

RUSYA İLE SAVUNMA BAĞLANTISI DEVAM EDİYOR

Hindistan, dünyanın en büyük ikinci silah ithalatçısı olarak geleneksel tedarikçisi Rusya ile bağlarını tamamen koparmayı planlamıyor. Delhi’nin Moskova’dan yeni alım ihtiyacı bulunmasa da, mevcut askeri sistemlerin Rus teknik desteğine bağımlılığı sürüyor.

Moskova’nın son aylarda Hindistan’a S-500 karadan havaya füze sistemi gibi yeni savunma teknolojileri satma yönünde girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

ABD İLE İŞ BİRLİĞİ KISMİ DEVAM EDİYOR

Hint yetkililer, istihbarat paylaşımı ve ortak askeri tatbikatları da kapsayan geniş çaplı ABD–Hindistan savunma ortaklığının genel olarak devam ettiğini belirtiyor. Ancak artan ABD karşıtı milliyetçilik ve gümrük tarifeleri, savunma alımlarının hızla yeniden başlamasını zorlaştırıyor.