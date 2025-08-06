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Trump'tan Rus petrolü misillemesi: Hindistan'a yüzde 25 ek vergi!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump&#039;tan Rus petrolü misillemesi: Hindistan&#039;a yüzde 25 ek vergi!
ABD, Rusya, Hindistan, Petrol, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımına devam etmesi nedeniyle Hindistan'a yüzde 25 ek vergi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Kararnameye göre, Rusya'dan doğrudan veya dolaylı olarak petrol ithal eden Hindistan'a yönelik ek gümrük vergisi uygulanacak. Hindistan'dan ABD'ye gelen mallara yüzde 25 oranında ek tarife getirilecek.

Söz konusu ek tarife, 21 gün sonra yürürlüğe girecek ve geçiş döneminde bazı mallar muaf tutulacak.

Ayrıca, başka ülkelerin de Rus petrolünü ithal edip etmediği izlenerek benzer önlemler alınabilecek.

Söz konusu ek tarife oranı, Hindistan'a halihazırda getirilen yüzde 25 oranındaki gümrük vergisine ek olarak uygulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın almasının yanı sıra bunu yüksek karlarla yeniden sattığını belirterek, Hindistan'a yönelik tarifeyi "önemli ölçüde" artıracağını ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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