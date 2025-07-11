Trump yüzde 50 vergi getirdi, ülke karıştı! Binlerce kişi sokaklara döküldü

ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya yönelik yüzde 50'lik gümrük vergisi kararı ülkeyi karıştırdı. 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak karar nedeniyle Brezilyalılar sokaklara döküldü. Birçok kişi Trump'ın politikalarına tepki gösterdi...

Brezilya’da binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yönelik yüzde 50’lik gümrük vergisi kararını protesto etmek için Paulista Caddesi’nde toplandı. Sendikalar, halk kolektifleri ve sosyal hareketlerin çağrısıyla düzenlenen protestoda, süper zenginlerin vergilendirilmesi ve sosyal hakların korunması talep edildi.

TRUMP VE SOSYAL YARDIM TEPKİSİ

Göstericiler, Trump’ın ekonomi politikalarına tepki gösterirken, asgari ücretin dondurulması veya sosyal yardımların kesilmesine karşı çıktı.

Katılımcılar, Trump’ın Brezilya’ya uygulamaya koyduğu yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini eleştiren pankartlar taşıdı. Gösteride ayrıca, Trump’ın eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yaptığı açıklamalara da tepki gösterildi.

Bazı protestocular, Gazze’deki saldırılara dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrakları ve soykırımı kınayan dövizler taşıyarak uluslararası dayanışma mesajı verdi.

410 MİLYAR DOLAR DETAYI...

Lula da Silva, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin gümrük tarifelerini tek taraflı olarak arttırmaya yönelik adımlarına Brezilya'nın Ekonomik Mütekabiliyet Yasası kapsamında karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Brezilya'nın egemen bir ülke ve hiçbir ülkenin çıkarlarına alet olmayacak bağımsız kurumlara sahip olduğunu vurgulayan Lula da Silva, ABD’nin son 15 yılda Brezilya ile ticaretinde ise yaklaşık 410 milyar dolarlık bir fazla verdiğini hatırlattı.

Lula da Silva, yerli veya yabancı tüm şirketlerin ülkesinde faaliyet gösterebilmek için Brezilya yasalarına uymak zorunda olduğunu kaydederek, "Bu nedenle, tek taraflı tarife artışları Brezilya Ekonomik Mütekabiliyet Yasası'na göre ele alınacaktır. Egemenlik, saygı ve Brezilya halkının çıkarlarının sarsılmaz bir şekilde savunulması, dünyayla ilişkilerimizi yönlendiren değerlerdir." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN YÜZDE 50 VERGİ KARARI

Trump, Brezilya ürünlerine tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu.

Yeni tarifenin 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını belirten Trump, bu yüzde 50'lik vergiden kaçmak için dolaylı yönden ülkeye sokulmaya çalışılan ürünlerin ise daha yüksek bir tarifeye tabi tutulacağı uyarısında bulunmuştu.