Trump’tan Hindistan’a %25 vergi darbesi!

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Hindistan’ın yüksek gümrük tarifeleri, ticaret engelleri ve Rusya ile sürdürdüğü savunma ve enerji işbirliğini eleştiren Trump, "Hindistan silahlarının çoğunu Rusya'dan satın alıyor ve Çin ile birlikte Rus enerjisinin en büyük alıcısı" dedi.

"DOSTUMUZ AMA TİCARİ ANLAMDA EN ZORLU ORTAKLARDAN BİRİ"

Açıklamasında Hindistan’ı “dost ülke” olarak tanımlayan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayın, Hindistan bizim dostumuz olsa da, yıllar boyunca onlarla nispeten az iş yaptık, çünkü tarifeleri çok yüksek ve dünyadaki en yorucu ticaret engellerine sahipler."

Trump, özellikle Hindistan'ın Rusya ile askeri ve enerji alanındaki ilişkilerine atıf yaparak, bu işbirliğinin, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine karşı uluslararası tutumla çeliştiğini savundu.

Beş günlük İskoçya gezisinin ardından Washington’a dönerken Air Force One uçağında konuşan Trump, “Hindistan iyi bir dost oldu ama temelde neredeyse tüm ülkelerden daha yüksek tarifeler uyguladı. Bunu yapamazsınız,” demişti. Uygulanacak yüzde 25 üzeri tarife oranı, Hindistan için bir hayal kırıklığı oldu. Modi yönetimi Trump’ın Endonezya ve Filipinler’e teklif ettiği yüzde 19’luk orandan daha iyi bir anlaşma hedefliyordu.

YENİ GÜMRÜK TARİFESİ KARARI: 1 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜKTE

Trump, “Bu nedenle Hindistan, ağustos ayından itibaren %25 oranında tarife ödeyecek” diyerek yeni düzenlemenin ertelemesiz yürürlüğe gireceğini duyurdu. Beyaz Saray ya da ABD Ticaret Temsilciliği’nden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.