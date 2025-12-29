Kolombiya açıklarındaki Karayip Denizi’nde, yüzölçümü bir futbol sahasından bile küçük olan Santa Cruz del Islote, 800’den fazla sakiniyle dünyanın metrekareye düşen en yoğun nüfuslu adası unvanını taşıyor. 2.4 dönümlük bu minik kara parçasında ne tarım arazisi ne kanalizasyon sistemi ne de polis bulunuyor. Büyüyen nüfusa bağlı olarak ise evler üst üste inşa edilmeye devam ediyor.

Kolombiya kıyılarının açıklarında, Karayip Denizi'nde yer alan Santa Cruz del Islote, inanılması güç bir yaşam mücadelesine sahne oluyor. Bir futbol sahasından bile küçük olan bu 2.4 dönümlük minik ada, dünyanın en kalabalık bölgelerinden biri olan New York’un Manhattan semtinden bile daha yüksek nüfus yoğunluğuna sahip.

Santa Cruz del Islote'nin hikayesi, 19. yüzyıla dayanıyor. Bölgede balıkçılık yapan denizciler, denizde daha uzun süre kalabilmek için bu mercan resifi üzerine yapay bir yerleşim kurdu. Ancak adanın güzelliği ve konumu, balıkçıların burada kalıcı bir yuva edinmesine neden oldu. Bugün, adada 200 ailenin yaşadığı ve toplam nüfusun 800 ile 1000 kişi arasında değiştiği tahmin ediliyor.

HERKES EVİNİ İSTEDİĞİ YERE İNŞA EDEBİLİR Adanın dar alanları, sakinlerini farklı çözümlere itmiş durumda. Herkes evini istediği yere inşa ediyor. Boş yer bulamadıklarında ise mevcut binaların üzerine kat çıkıyorlar. Alanın neredeyse her santimetresi, büyüyen nüfusu barındırmak için birbirine kenetlenmiş evlerle kaplı.

ADALILAR HAYATLARINI SÜRDÜRMEK İÇİN DIŞARIYA BAĞIMLI Diğer taraftan, Santa Cruz del Islote’daki en büyük zorluklar sınırlı alandan kaynaklanıyor. 2.4 dönümlük alanda tarım yapmak imkansız. Bu nedenle içme suyu, gıda ve diğer tüm temel malzemeler dışarıdan, Kolombiya Donanması aracılığıyla birkaç haftada bir getiriliyor.

KANALİZASYON SİSTEMİ VE DÜZENLİ ELEKTRİK YOK Altyapı sorunları da adanın günlük yaşamının bir parçası. Adada modern bir kanalizasyon sistemi bulunmuyor; atıklar doğrudan denize akıtılıyor.

Ayrıca adanın elektrik şebekesi de çoğu zaman kesintili çalışıyor. Balıkçılığın iklim değişikliği ve sürdürülemez uygulamalar nedeniyle gerilemesiyle birlikte, birçok ada sakini geçimini komşu Isla Mucura'daki turizm sektöründe aramak zorunda kalıyor.

Tüm bu zorluklara rağmen Santa Cruz del Islote, bir topluluk olmanın gücünü sergiliyor. Minik alanda bir okul, bir kilise, bir doktor kliniği ve bir otel bile sığdırılmış durumda.

BİR UCUNDAN DİĞER UCUNA YÜRÜMEK 10 DAKİKA Ada o kadar küçük ki, bir ucundan diğerine yürümek sadece 10 dakika sürüyor; dolayısıyla adada araba veya motosiklet gibi araçlara ihtiyaç duyulmuyor.

ADADA SUÇ YOK Ada halkının en şaşırtıcı özelliği ise güvenlik ve toplumsal uyum. Kolombiyalı bir seyahat firmasına konuşan 42 yaşındaki bir ada sakini, "Burada yaşayan herkesi tanıyorum ve onlar da beni tanıyor. Bizde suç yok ve insanlar iyi geçiniyor" dedi.

Polis ihtiyacının bile hissedilmediği bu küçük adanın sakinleri, altyapı eksikliklerine ve zorlu koşullara rağmen, başka bir yerde yaşamayı kesinlikle düşünmediklerini belirtiyorlar.

