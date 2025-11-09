Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
3 haftada 2 kez! Trump'ın damadı Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'de

3 haftada 2 kez! Trump'ın damadı Netanyahu ile görüşmek üzere İsrail'de

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Trump'ın damadı Jared Kushner, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un eşliğinde, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldi. Kushner ile Netanyahu’nun yarın bir araya geleceği ifade edildi.

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze Planı’nın uygulanmasına yönelik ABD-İsrail arasında diploması trafiği devam ediyor.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Trump'ın damadı Jared Kushner’ın İsrail Başbakanı Netanyahu ile Gazze Planı’nı görüşmek üzere İsrail’e geldiği bildirildi.

Ziyaretin resmi olarak duyurulmadığı aktarılan haberlerde, Kushner ile Netanyahu’nun yarın bir araya geleceği ifade edildi.

ABD'DEN İSRAİL'E MAHSUR KALAN 200 HAMAS MENSUBUNA GÜVEN GEÇİŞ SAĞLANMASI BASKISI

Muhtemel ziyaret, 2014’te Gazze’de esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin’in cesedinin teslim edilmesi karşılığında İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubuna güvenli geçişine izin verilmesi tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşecek.

İsrail basını ise Washington yönetiminin Netanyahu’ya mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin vermesi için baskı yaptığını ancak Netanyahu’nun buna karşı çıktığını aktardı.

Washington yönetiminin güvenli geçişi, Hamas’ın silahsızlandırılmasını da kapsayan Trump'ın 20 maddelik Gazze planının pilot uygulaması olarak gördüğü de kaydedildi.

HAMAS, GOLDİN'İN CESEDİNİ KIZILHAÇ ARACILIĞIYLA İSRAİL'E TESLİM ETMİŞTİ

Hamas, 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'e ait olduğu bildirilen ceset kalıntılarını Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine gün içinde teslim etmişti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, esir Goldin'in cesedinin teslim edilmesi karşılığında hükümet yetkililerine, İsrail işgalindeki Refah kentinde mahsur kalan 200 Hamas mensubunun güvenli geçişine izin verilmesini önerdiğini aktarmıştı.

Ancak söz konusu öneriye Netanyahu'nun karşı çıktığı bildirilmişti.

Goldin'in cesedinin bulunmasıyla Refah'ta mahsur kalan Hamas mensuplarının güvenli bölgelere geçişine izni verilip verilmeyeceği henüz netleşmedi.

Hadar Goldin, 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından esir alınmıştı.

