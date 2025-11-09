Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Trump’tan 84 bin TL’lik sürpriz! Zenginler hariç herkese para dağıtılacak

Trump’tan 84 bin TL’lik sürpriz! Zenginler hariç herkese para dağıtılacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Trump’tan 84 bin TL’lik sürpriz! Zenginler hariç herkese para dağıtılacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, yüksek gelirliler hariç tüm Amerikan vatandaşlarına en az 2 bin dolar (yaklaşık 84 bin TL) temettü ödemesi yapılacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek gelirliler hariç tüm Amerikan vatandaşlarına en az 2000 dolar temettü ödemesi yapılacağını duyurdu.

"TARİFELERE KARŞI ÇIKANLAR APTAL!"

Trump, paylaşımında ABD ekonomisinin tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tarifelere karşı çıkan insanlar aptaldır! Şu anda dünyanın en zengin, en saygı duyulan ülkesiyiz. Neredeyse sıfır enflasyon var, borsada rekor seviyedeyiz. 401K’lar tarihin en yüksek noktasında."

Trump’tan 84 bin TL’lik sürpriz! Zenginler hariç herkese para dağıtılacak - 1. Resim

"HER VATANDAŞA EN AZ 2000 DOLAR!"

Trump, ABD’nin trilyonlarca dolar gelir elde ettiğini belirterek, bunun bir kısmının doğrudan halka dağıtılacağını söyledi:

"Yüksek gelirli kişiler hariç herkese en az 2000 dolar temettü ödenecek."

MAHKEME, TRUMP'IN VERGİ YETKİLERİNİ İNCELİYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı gümrük vergilerinin yasal olup olmadığını inceliyor.

Trump, Ekim ayında One America News Network televizyonuna verdiği röportajda, yıllık 1 trilyon doları aşan gümrük geliri elde edileceğini belirterek, bu gelirden halkın doğrudan pay alması gerektiğini söylemişti. O dönemde “her Amerikalıya 1000 ila 2000 dolar” arasında bir ödeme planı üzerinde durduğunu açıklamıştı.

"ABD TRİLYONLAR KAZANIYOR"

Trump, Truth Social’daki son paylaşımında ülkenin ekonomik performansına vurgu yaptı:

"ABD trilyonlarca dolar kazanıyor, fabrikalar ülkenin dört bir yanında yükseliyor. Borcumuzu ödeyeceğiz, halkımıza kazandıracağız."

Kaynak: Dış Haberler
Antalya'da feci olay: Genç güvenlik görevlisi düğününe günler kala öldürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD Enerji Bakanı’ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı! "Erdoğan engellemezse..." - DünyaABD Enerji Bakanı’ndan Türkiye çıkışı!Belçika Dışişleri Bakanı ölümle burun buruna geldi! Uçağı iki kez arıza verdi, acil iniş yaptı - DünyaBakan ölümle burun buruna geldi!Hayattayken 'öldün' mektubu aldılar! Hastane 500 kişiyi 'ölü' gösterdi - DünyaHayattayken ‘öldün’ mektubu aldılar!THY’den Boeing’e ultimatom! "Var mısınız, yok musunuz?" - DünyaTHY’den Boeing’e ultimatom! "Var mısınız, yok musunuz?"'Ey yalancı Trump' diyen Petro’dan mızraklı gönderme: Sizi yine yeneriz! - DünyaPetro’dan Trump’a mızraklı meydan okuma!Trump’ın gizli nükleer füzesi testte görüntülendi! Hiroşima’nın 10 katı yıkım gücüne sahip - DünyaTrump’ın gizli nükleer füzesi testte görüntülendi!
Sonraki Haber Yükleniyor...