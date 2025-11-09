Trump’tan 84 bin TL’lik sürpriz! Zenginler hariç herkese para dağıtılacak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüksek gelirliler hariç tüm Amerikan vatandaşlarına en az 2000 dolar temettü ödemesi yapılacağını duyurdu.

"TARİFELERE KARŞI ÇIKANLAR APTAL!"

Trump, paylaşımında ABD ekonomisinin tarihin en güçlü dönemlerinden birini yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tarifelere karşı çıkan insanlar aptaldır! Şu anda dünyanın en zengin, en saygı duyulan ülkesiyiz. Neredeyse sıfır enflasyon var, borsada rekor seviyedeyiz. 401K’lar tarihin en yüksek noktasında."

"HER VATANDAŞA EN AZ 2000 DOLAR!"

Trump, ABD’nin trilyonlarca dolar gelir elde ettiğini belirterek, bunun bir kısmının doğrudan halka dağıtılacağını söyledi:

"Yüksek gelirli kişiler hariç herkese en az 2000 dolar temettü ödenecek."

MAHKEME, TRUMP'IN VERGİ YETKİLERİNİ İNCELİYOR

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası (IEEPA) kapsamında uyguladığı gümrük vergilerinin yasal olup olmadığını inceliyor.

Trump, Ekim ayında One America News Network televizyonuna verdiği röportajda, yıllık 1 trilyon doları aşan gümrük geliri elde edileceğini belirterek, bu gelirden halkın doğrudan pay alması gerektiğini söylemişti. O dönemde “her Amerikalıya 1000 ila 2000 dolar” arasında bir ödeme planı üzerinde durduğunu açıklamıştı.

"ABD TRİLYONLAR KAZANIYOR"

Trump, Truth Social’daki son paylaşımında ülkenin ekonomik performansına vurgu yaptı:

"ABD trilyonlarca dolar kazanıyor, fabrikalar ülkenin dört bir yanında yükseliyor. Borcumuzu ödeyeceğiz, halkımıza kazandıracağız."