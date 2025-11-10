Romanya’nın altyapısı Türklere emanet! Makyol İnşaat, 3 milyar avroluk 7 proje yürütüyor

ÖNDER ÇELİK BÜKREŞ - Türkiye’nin yanı sıra Fas, Cezayir, Kazakistan, Irak, Azerbaycan, Kuveyt, Umman ve Ukrayna gibi 12 ülkede altyapı yatırımları yürüten Makyol İnşaat, Avrupa’nın doğusu ile batısını birbirine bağlayan TEN-T (Trans-European Transport Network) koridorları üzerinde yer alan ve Orta Avrupa ile Balkanlar arasındaki lojistik akışın merkezi konumunda olan Romanya’da Ulusal Karayolu Altyapı İdaresi ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından yürütülen ağın en önemli bağlantı kesimlerinde ana yüklenici olarak görev alıyor.

Makyol’un Romanya’da yerel ve Türk ortaklarla hayata geçirdiği 7 proje hem mühendislik hem de finansal büyüklük açısından ülkenin en kapsamlı altyapı yatırımları arasında yer alıyor. Şirketin portföyünde yer alan projeler arasında Transilvanya Otoyolu (A3), Sibiu-Făgăraș Otoyolu’nun dört etabı (A13), Ploiești-Buzău Otoyolu (A7) ve Bükreş Havalimanı Metro Bağlantısı bulunuyor. Bu projelerin tamamı, Romanya’nın batı sınırından başkent Bükreş’e kadar uzanan ana ulaştırma ağının omurgasında yer alıyor.

Toplamda 3 milyar avronun üzerinde sözleşme bedeline sahip, çelik yapı imalatının 100 bin tonu aştığı bu 7 projede 128,55 kilometrelik kara yolu ve 6,6 kilometrelik metro inşaatı, 2,8 km uzunluğunda bir tünel, 150’den fazla köprü/viyadük, onlarca kavşak ve istasyon bulunuyor. Aynı zamanda 3 binden fazla mühendis, teknisyen ve mavi yakalı çalışan istihdam ediliyor. Çalışanların yüzde 30’u Türk. Şirketin projeleri, AB ve Romen Hükûmetleri tarafından çeşitli fonlarla finanse ediliyor. Şirket, projelerde Alarko, Özaltın ve Nurol gibi farklı Türk firmalarıyla konsorsiyumlar kurarken; AB menşeli müşavirlik şirketleriyle de iş birliği yürütüyor.

ÇİNLİLERİN İHALELERE GİREMEMESİ AVANTAJ

Çinli firmaların Romanya’da kamu ihalelerine giremediğini, bunun da kendileri için avantaj olduğunu kaydeden Makyol İnşaat Romanya CEO’su Saffet Oğuz Çebi, “Romanya’da yürüttüğümüz otoyol ve metro projeleri, yalnızca beton ve çelikten ibaret değil; aynı zamanda Türk mühendisliğinin disiplinini, güvenilirliğini ve çözüm üretme yeteneğini temsil ediyor. Bu projelerle, Romanya’nın AB ulaştırma ağlarına entegrasyonuna katkıda bulunuyor, Avrupa’nın doğusu ile batısı arasında kesintisiz bir bağlantı sağlıyoruz” dedi.

TÜRKLER 15,2 MİLYAR DOLARLIK İŞ ÜSTLENDİ

Çebi, “Romanya’da Türk müteahhitlik sektörünün bugüne kadar üstlendiği 231 projenin toplam değeri 15,2 milyar doları aşarken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024 yılı itibarıyla 8 milyar dolar ihracat ve 4 milyar dolar ithalatla toplam 12 milyar dolar seviyesine ulaşmış durumda. Türk yatırımlarının toplamı ise yaklaşık 8 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Makyol Romanya olarak bizim faaliyetlerimizin toplam portföy büyüklüğü ise 3 milyar avroyu aştı” diye konuştu.

Çebi; Özbekistan, Suudi Arabistan ve Balkanlar’da yeni ihalelere de girdiklerini ifade etti.