Ulaştırma Bakanlığı yeni sisteme geçiyor! Çağrı merkezi yapay zekâ ile çalışacak

HABER MERKEZİ / ANKARA - Dünyada artık insan eliyle yapılan birçok iş yapay zekâya havale edilirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bünyesindeki Alo 123 çağrı merkezi de yeni teknolojilere ayak uyduracak şekilde yeniden düzenleniyor.

Bakanlığın, 2025 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda, yapay zekâ tabanlı call center uygulamalarına ilişkin atılacak adımlar şöyle sıralandı:

Vatandaşların taleplerine sesli otomatik cevap üretebilen yapay zekâ sistemleri devreye alınacak. Vatandaşların geçmiş talepleri ve davranışları analiz edilerek kişiselleştirilmiş hizmet sunulacak. Akıllı sanal asistanlar, tahmine dayalı analizler ve otomatik cevap sistemleri ile hizmet kalitesi artırılacak.

ALO 123 talep yönetim sisteminin geleceğe dönük geliştirme planları arasında yer alan ses analizi teknolojisi kullanılacak. Böylece ses tonu, konuşma hızı, vurgu ve duygusal ifadeler gibi niteliksel ögeler de analiz edilecek. Bu teknoloji ile vatandaşların şikâyet ve beklentilerinin analizi daha kapsamlı bir şekilde yapılabilecek.

Ayrıca bu sistem, duygu analizi sayesinde vatandaşın memnuniyetsizliğini erken aşamada tespit ederek, çözüm mekanizmaları hızla devreye alınacak.

POSTADA AKILLI OTOMASYON DÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, posta ve kargo hizmetlerinde kalite standartlarını artırma maksadıyla hayata geçirilen Kargo Ayrım Sistemi sayesinde İstanbul, Adana ve Bursa’da yaklaşık 94 milyon gönderinin ayrımını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Söz konusu sistemin saatte en az 10 bin gönderi işleme kapasitesine sahip olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Aynı sistemi Ankara, Sakarya ve İzmir’de de hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Aynı Gün Teslim (AGT) uygulamasına da değinen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“13 Ocak 2025’te Bursa’da pilot olarak başlayan uygulamamızı Ankara, Konya, Eskişehir, İzmir, Diyarbakır ve Şanlıurfa’ya yaygınlaştırdık. Temmuz ayı itibarıyla Gaziantep’te de AGT uygulamasına geçtik. Bugüne kadar yaklaşık 16 bin gönderi, kabul edildiği gün içerisinde alıcısına ulaştırıldı. Teslimat süresi pilot illerde ortalama 7 saat içinde tamamlanıyor.”

ÇİN TRENLERİ AVRUPA YOLCUSU

Bakan Uraloğlu, Orta Koridor’da yük taşımacılığı kapsamında 9 Temmuz’da Çin’den yola çıkan iki trenin bugün Halkalı İstasyonu’ndan Avrupa’ya hareket edeceğini bildirdi.

İlk tren önceki gün, ikinci tren dün gece Marmaray’dan geçti.

İKİ HAVALİMANI REKOR TAZELEDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2 Ağustos günü İstanbul Havalimanı’nın günlük 282 bin 70 yolcu ve 1.698 uçuş ile Avrupa’da şimdiye kadar kaydedilen en yüksek yolcu ve uçuş sayısına ulaştığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, aynı gün Antalya Havalimanı’nın ise 1.225 uçak trafiği ve 228 bin 427 yolcuya hizmet verilerek tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı.