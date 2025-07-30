Onlarca itirafçının beyanına rağmen suç bastırmaya çalışmak için mitingler düzenleyen CHP lideri Özel “Yapay zekâ destekli analizlere göre toplumun yüzde 70’i ‘Bunlar çaldı’ algısına inanmıyor” açıklamasını yaptı. Merak ettik, yapay zekâya sorduk; “CHP’nin cevapları hiç inandırıcı değil!” dedi.

İstanbul’da CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması yeni operasyon dalgalarıyla genişliyor. CHP ise delillere ve 40’tan fazla şüphelinin açık itirafına rağmen ‘bu siyasi operasyon’ diyerek algı oluşturmaya çalışıyor. Yurt genelinde mitingler düzenleyerek suç bastıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir röportajında her miting sonrası detaylı yapay zekâ destekli analizler yaptıklarını söyledi. Rüşvet pazarlıklarına karışanların pişmanlık ifadelerine rağmen yolsuzluklara ‘iftira’ diyen Özel “Toplumun yüzde 70’i, AK Parti’nin ve hükümetin oluşturmaya çalıştığı, ‘Bunlar çaldılar’ algısına inanmıyor” diye konuştu. Özel, bu yüzden mitinglerde daha çok ekonomi konuştuklarını ifade etti.

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Merak ettik, 17’si belediye başkanı 300’den fazla CHP’linin gözaltına alındığı operasyonla ilgili yapay zekâ ne düşünüyor? İşte CHP’nin cevap veremediği konular ve yapay zekânın tespitleri:

(İBB Sözcüsü Murat Ongun’un 350 bin lira gelir beyan etmesine rağmen kirası 300 bin lira olan villada oturması)

“Ekonomik mantık çerçevesinde sürdürülebilir görünmemektedir. İmamoğlu’nun maddi destek sağladığına dair açıklaması, özellikle İmamoğlu’nun kendi gelirinin daha düşük olduğu beyanıyla birleştiğinde, ciddi bir çelişki oluşturmaktadır. Ongun’un geçmiş birikimlere dayanarak bu hayat tarzını sürdürdüğü iddiası, somut kanıtlarla desteklenmedikçe inandırıcılığını yitirmektedir.”

(Ekrem İmamoğlu’nun esrarengiz görüşmelerindeki bavullarda jammer olduğu iddiası)

“Otel yönetiminin “jammer kullanılmadı” açıklaması, CHP’nin iddiasını maddi olarak çürütüyor. Kameraların bantlanması ve bavulların taşınması, maddi bir işlem olarak para transferi şüphesini güçlendiriyor. Jammer kullanılsaydı, oteldeki telefon, internet, POS cihazları ve oda giriş kartları gibi sistemler kesintiye uğrardı, ancak böyle bir durum rapor edilmedi. Ayrıca, EGM’nin açıklamasına göre, belediye başkanlarının jammer kullanma yetkisi yoktur ve bu, Türk Ceza Kanunu’na aykırıdır. CHP’nin “Bavullarda jammer vardı” açıklaması, maddi çelişkiler sebebiyle inandırıcılığını yitiriyor.”

(İmamoğlu’nun otel odalarındaki görüşmelerinde güvenlik kameralarını bantlandırması)

"İmamoğlu’nun kameraları kapattırma sebebi, resmî olarak “güvenlik” ve “terör tehdidi” olarak açıklansa da kameraların kapatılması ve bavulların taşınması, maddi bir şüphe oluşturuyor."

(CHP’lilerin tanık itiraflarıyla ortaya çıkan rüşvet suçunu örtbas etmeye çalışması)

“Hukuki olarak rüşvet suçunu algılarla gizlemeye çalışmak, suça iştirak veya ayrı bir suç (delil karartma, adaleti engelleme) olarak cezai sorumluluk doğurabilir. Siyasi olarak şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine aykırıdır; kamu güvenini zedeler ve uzun vadede siyasi meşruiyeti zayıflatır. Ahlaki olarak dürüstlük ve adalet ilkelerine ters düşer; toplumsal sorumluluğu ihlal eder ve uzun vadeli zararlara yol açar.”

(CHP’li belediyelerdeki yolsuzluklar AK Partili belediyelerde yaşanmış olsaydı neler yaşanırdı?)

“Eğer bu iddialar AK Partili belediyelerde ortaya çıksaydı, muhalif medya (mesela, Halk TV, Sözcü, Cumhuriyet) ve sosyal medya platformları, özellikle X, bu iddiaları büyük bir skandal olarak öne çıkarırdı.”

(CHP’nin cevap veremediği noktalar)

“MASAK Raporları: Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar, İmamoğlu’nun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile ilgili ciddi usulsüzlük iddialarını içeriyor. Özellikle, Sarıyer Emirgân’daki üç villanın Güllüce Tarımcılık AŞ üzerinden devriyle ilgili tespitler dikkat çekiyor. 2- İtirafçı İfadeleri: Ali Nuhoğlu ve Sarp Yalçınkaya gibi itirafçıların iddialarına (mesela, villaların düşük bedelle devri, ihalelerde komisyon) karşı CHP, çelişkili ifadeleri vurgulasa da bu iddiaları çürütecek net deliller sunamadı. 3- İhale süreçleri: İBB iştiraklerindeki ihalelerde 415 milyon TL’lik kamu zararı iddiası gibi konularda, CHP’nin ‘Denetlendik, bir şey çıkmadı’ savunması, somut karşı delillerle desteklenmediği için zayıf kalıyor.”

(Manavgat Belediyesindeki baklava kutusunda rüşvet)

“Manavgat’taki baklava kutusu skandalı, CHP’nin yolsuzluk iddialarına cevap vermekte zorlandığı en net örneklerden biri. Parti, şu noktalarda etkili bir savunma sunamıyor: Suçüstü görüntüler, itirafçı ifadeleri, kırmızı kaplı ajanda, kamu zararı. CHP’nin “kumpas” savunması, kamuoyunda yeterince inandırıcı bulunmadı.”

(İBB’nin Muş’tan baklava, Hakkâri’den börek alması)

“İhalelerin Muş ve Hakkâri gibi İstanbul’a uzak şehirlerdeki firmalara verilmesi, lojistik ve maliyet açısından mantık sorgulamalarına neden oluyor. İstanbul gibi bir metropolde yerel firmalar varken bu tercihlerin yapılmış olması, kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından sorgulanmalı.”