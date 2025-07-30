Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile ortak petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin gündemde olduğunu ayrıca iki ülke arasında yeni bir LNG anlaşması olabileceğini söyledi.

EMRAH ÖZCAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın tam kapasite kullanılmasını sağlayacak yeni bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ayrıca ABD ile ortak aramaların gündemde bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı anlaşmasının ve 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğini hatırlatan Bakan Bayraktar, “Bu hattın günlük 1,5 milyon varil kapasitesi var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Bunu OPEC toplantısında, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani’ye de söyledim. Yeni anlaşma taslağında bu hattın ‘full’ kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin. Gönderdiğimiz metinde Güney’e hat uzatılması gibi seçenekler de var. Bunun tamamının Irak’tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın Güney’e ulaşması lazım. Onların ortaya kadar getirdikleri bir hat var, var ama o hatların akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor; aslında export rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi” dedi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin ise Bayraktar, “Petrol ve doğalgazda ortak arama ve SMR’lar gündemde. Özellikle, hâlen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler” ifadelerini kullandı. Bayraktar, ABD ile Türkiye arasından yeni bir LNG anlaşması olabileceğini de sözlerine ekledi.

ELEKTRİKTE REKOR TÜKETİM

Bakan Bayraktar, artan sıcaklıklarla birlikte elektrik tüketiminin rekor kırdığını söyledi. Bayraktar, “Tüketimden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu?” sorusuna ise, “Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma’da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir sıkıntı yok” cevabını verdi.