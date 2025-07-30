Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız
Enerji, Doğalgaz, Petrol, ABD, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ABD ile ortak petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin gündemde olduğunu ayrıca iki ülke arasında yeni bir LNG anlaşması olabileceğini söyledi.

EMRAH ÖZCAN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı’nın tam kapasite kullanılmasını sağlayacak yeni bir mekanizmaya ihtiyaç olduğunu ayrıca ABD ile ortak aramaların gündemde bulunduğunu söyledi.

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız - 1. Resim

Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan Ham Petrol Boru Hattı anlaşmasının ve 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğini hatırlatan Bakan Bayraktar, “Bu hattın günlük 1,5 milyon varil kapasitesi var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Bunu OPEC toplantısında, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani’ye de söyledim. Yeni anlaşma taslağında bu hattın ‘full’ kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin. Gönderdiğimiz metinde Güney’e hat uzatılması gibi seçenekler de var. Bunun tamamının Irak’tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın Güney’e ulaşması lazım. Onların ortaya kadar getirdikleri bir hat var, var ama o hatların akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor; aslında export rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi” dedi. 

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar: ABD ile ortak petrol arayacağız - 2. Resim

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin ise Bayraktar, “Petrol ve doğalgazda ortak arama ve SMR’lar gündemde. Özellikle, hâlen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler” ifadelerini kullandı. Bayraktar, ABD ile Türkiye arasından yeni bir LNG anlaşması olabileceğini de sözlerine ekledi.

ELEKTRİKTE REKOR TÜKETİM

Bakan Bayraktar, artan sıcaklıklarla birlikte elektrik tüketiminin rekor kırdığını söyledi. Bayraktar, “Tüketimden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu?” sorusuna ise, “Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma’da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir sıkıntı yok” cevabını verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Starbucks'a yönelik boykot etkisi sürüyor! Peş peşe altıncı çeyrekte düşüşOsimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek? Sarı-kırmızılı taraftarlar heyecan içinde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İş bırakma kararı almıştı! Son toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ'ten zam teklifine açıklama geldi - EkonomiTÜRK-İŞ'ten yeni zam teklifine açıklamaSigara fiyatlarına ikinci ÖTV zammı dalgası! Bir sigara grubu daha zam yaptı, işte yeni liste - EkonomiSigara fiyatlarına ikinci ÖTV zam dalgası!Borsa neden düşüyor? BİST 100 endeksi kritik bölgeye yaklaştı! - EkonomiBİST 100 endeksi kritik bölgeye yaklaştı!Sürdürülebilir ulaşıma akademik kaynak… Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 'Yeni ulaşım modellerinin gelişmesine katkı sağlayacak' - EkonomiSürdürülebilir ulaşıma akademik kaynak… Bakan Abdulkadir Uraloğlu: 'Yeni ulaşım modellerinin gelişmesine katkı sağlayacak'Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Hükümet yeni zam teklifini sundu - EkonomiHükümet yeni zam teklifini sunduÇiftçiler kuraklığa rağmen umutlu! Ürün kalitesi harika, rekolte beklentisi 700 kilo - EkonomiÜrün kalitesi harika, rekolte beklentisi 700 kilo
Sonraki Haber Yükleniyor...