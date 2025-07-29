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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Irak'la kapsamlı enerji iş birliği süreci başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu! Irak&#039;la kapsamlı enerji iş birliği süreci başladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında daha kapsamlı enerji iş birliği süreci başlatıldığını belirtti. Bayraktar, "Bu kapsamda mevcut anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ermesi kararlaştırıldı. Yeni anlaşma ile ham petrol ve doğal gaz projelerinde geniş iş birliği hedefleniyor" dedi.

Emrah Özcan ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Irak arasında 1973 yılından bu yana yürürlükte olan ve 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona erecek Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ile ilgili konuştu.

Bakan Bayraktar, “Bu hattın günlük 1,5 milyon varil kapasitesi var. Şu anda malum bir akış yok. Aktığı zamanda da zaten hiçbir zaman tam kapasite olmadı. Biz bu hattı çalışır vaziyette tutmak için geçtiğimiz yıllarda çok yatırım yaptık. Bunu OPEC toplantısında, Irak Petrol Bakanı Hayan Abdülgani’ye de söyledim. Yeni anlaşma taslağında bu hattın ‘full’ kullanılmasını sağlayacak bir mekanizmanın olması lazım dedik. Gönderdiğimiz metin de o minvalde bir metin. Gönderdiğimiz metinde Güney’e hat uzatılması gibi seçenekler de var. Bunun tamamının Irak’tan gelen petrolle dolması gerekmiyor. O rakamlara gelebilmek için zaten hattın Güney’e ulaşması lazım. Onların ortaya kadar getirdikleri bir hat var, var ama o hatların akıbeti ne oldu, ne olacak, nereye gidecek bilmiyoruz. En son Hürmüz konusu çıktı biliyorsunuz. Bu şunu gösteriyor; aslında export rotasını çeşitlendirmek onlar için de iyi” dedi. 

"TÜKETİMİNİN REKOR SEVİYEDE SEYRETMESİ BİR SIKINTI OLUŞTURMADI"

Bayraktar,  “Türkiye’de elektrik tüketim rekorları kırılıyor. Tüketimden dolayı herhangi bir sıkıntı yaşanıyor mu?” sorusuna ise, “Yangınlardan etkilenmesinden korktuğumuz santralleri kapatmak durumunda kaldık. Ondan dolayı birkaç saatlik bir sıkıntımız oldu ama sorun olmadı. Bandırma’da santrale yaklaşan bir yangın söz konusu oldu. Onun dışında bir sıkıntı yok” cevabını verdi. 

ABD İLE YENİ ENERJİ ANLAŞMALARI YOLDA

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile görüşmesine ilişkin ise Bayraktar, “Petrol ve doğalgazda ortak arama ve SMR’lar gündemde. Özellikle, halen de devam ettiği için uzun dönemli LNG kontratları önemli. Bunlar çok hızlı somuta dönebilecek şeyler. Yeni bir LNG anlaşması, olabilir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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