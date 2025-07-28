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Petrol sahası hedef alındı! Irak'ta sıcak saatler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Petrol sahası hedef alındı! Irak&#039;ta sıcak saatler
Irak, Kürt Bölgesi, İHA, Hava Savunma, Duhok, Haber
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İHA saldırıları devam ediyor, ancak Duhok ve Erbil'de düşürülen İHA'lar nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer, özellikle Berdereş'teki petrol sahasını korumak için hava savunma sistemlerinin etkin şekilde kullanıldığını bildirdi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İHA saldırıları devam ediyor.

Petrol sahası hedef alındı! Irak'ta sıcak saatler - 1. Resim

CAN VE MAL KAYBI YOK

Yetkililer, Duhok kentindeki Berdereş’te hava savunma sistemlerinin bölgedeki bir petrol sahasını hedef alan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Sabah saatlerinde Erbil kentinde de bir İHA düşürülmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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