Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Uraloğlu sözünü İznik'te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor

Bakan Uraloğlu sözünü İznik'te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Uraloğlu sözünü İznik&#039;te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor
İznik, Uraloğlu, İhale, Yatırım, Altyapı, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun 2024'ün Kasım ayında İznik'te verdiği söz hayata geçiyor. İlçe için yıllardır beklenen önemli yatırım için ilk adım atıldı. İşte detaylar... 

AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresine katılmak üzere geçtiğimiz Kasım ayında İznik’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Karayolları Şefliğinde AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa milletvekilleri, AK Parti Genel Merkez Bursa Koordinatörü Nazlı Ergül, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, AK Parti İlçe Başkanı İnanç Şahin ve bürokratlar ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve İznik’te ki bu görüşmede Mekece yolunun ihalesinin 2025 yılı içerisinde yapılacağı sözünü vermişti.

Bakan Uraloğlu sözünü İznik'te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor - 1. Resim

İHALE 28 AĞUSTOS'TA 

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, yaptığı açıklamayla "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun geçtiğimiz yıl Kasım ayında ilçemize yaptığı ziyarette sözünü aldığımız İznik-Mekece yolu ihalesi 28 Ağustos’ta gerçekleşiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu sözünü İznik'te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor - 2. Resim

BAKAN URALOĞLU'NA TEŞEKKÜR 

Sürecin takipçisi olan isimlere de teşekkür eden Başkan Usta, "Bu süreçte bizlere verdiği her sözü yerine getiren başta bakanımıza il başkanımıza, milletvekillerimize ve Karayolları Bölge Müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu sözünü İznik'te vermişti! Yıllardır beklenen yatırım için ilk adım atılıyor - 3. Resim

İznik’in şehirlerarası ulaşım altyapısını da güçlendirecek olan proje, ilçenin doğu-batı hattındaki karayolu bağlantısını modern ve güvenli bir hale getirecek. İhalenin ardından çalışmaların en kısa sürede başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gökçe Gökçen kimdir?Kemal Sunal'la oynamıştı! Küçük Ceyla'nın son hali ortaya çıktı: Görenler şoke oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1.7 milyon dekarlık alana ekilmişti, hasat başladı! 440 bin ton ürün alınacak - EkonomiHasat başladı! 440 bin ton ürün alınacakBankacılık sektörünün mevduatında 315 milyar liralık artış - EkonomiBankacılık sektörünün mevduatında 315 milyar liralık artışKur korumalı mevduat bakiyelerinde 17 milyar liralık düşüş - EkonomiKKM bakiyelerinde 17 milyar liralık düşüşMerkez Bankası rezervlerinde 3.2 milyar dolarlık artış - EkonomiRezervlerde 3.2 milyar dolarlık artışBu yıl 50 bin ton hasat alınacak! Tarlada tanesi 15 lira - EkonomiBu yıl 50 bin ton hasat alınacak! Tarlada tanesi 15 liraBakan müjdeyi verdi! Paralar annelerin hesaplarına bugün yatıyor - EkonomiBakan müjdeyi verdi! Paralar bugün hesaplarda olacak
Sonraki Haber Yükleniyor...