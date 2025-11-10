Kılıçdaroğlu ekibi kurultayı boykot edecek! Oy bile kullanmayacaklar

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’de 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultayı yaklaştıkça yeni gerilimler açığa çıkıyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin boykot kararı aldığı ve ay sonunda yapılacak kurultaya katılmayacakları belirtiliyor.

38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın reddedilmesiyle hayal kırıklığı yaşayan 10 civarında milletvekilinin, kurultay sürecinde sessiz kalarak, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayacağı ve parti tüzüğüne göre doğal delege olmalarına rağmen oy kullanmak için Ankara Spor Salonuna gitmeyeceği iddia ediliyor.