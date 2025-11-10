Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kılıçdaroğlu ekibi kurultayı boykot edecek! Oy bile kullanmayacaklar

Kılıçdaroğlu ekibi kurultayı boykot edecek! Oy bile kullanmayacaklar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
CHP’de, kurultay öncesi yine kriz yaşanıyor. “Haksızlık yapıldı” diyen Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller kurultaya katılmayacak. Bu kararın, parti içi fay hatlarını tekrar hareketlendireceği belirtiliyor.

BERAT TEMİZ ANKARA - CHP’de 28-30 Kasım tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultayı yaklaştıkça yeni gerilimler açığa çıkıyor.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin boykot kararı aldığı ve ay sonunda yapılacak kurultaya katılmayacakları belirtiliyor.

OY BİLE KULLANMAYACAKLAR

38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davanın reddedilmesiyle hayal kırıklığı yaşayan 10 civarında milletvekilinin, kurultay sürecinde sessiz kalarak, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayacağı ve parti tüzüğüne göre doğal delege olmalarına rağmen oy kullanmak için Ankara Spor Salonuna gitmeyeceği iddia ediliyor.

