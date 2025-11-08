CHP’li isme büyük şok! Göçmen kaçakçılığından hapse girdi
Edirne’nin Keşan ilçesinde CHP’li bir belediye meclis üyesi, göçmen kaçakçılığı suçundan aldığı hapis cezası kesinleşince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, CHP'li belediye meclis üyesi O.U. 'göçmen kaçakçılığı' suçundan kesinleşen hapis cezası nedeniyletutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, O.U. hakkında yürütülen dava sonucunda İpsala Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 10 ay hapis cezası kararı verilmişti. Kararın kesinleşmesinin ardından meclis üyesi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ
Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan O.U., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
