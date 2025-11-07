Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Taşınma görüntüleri gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinin adresi netleşti

Taşınma görüntüleri gündem olmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ofisinin adresi netleşti

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da ofisini taşıdığı görüntüler gündem olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun yeni adresi netleşti. Kemal Kılıçdaroğlu avukatının ofisine yerleşti. 

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisini taşımasına dair görüntüler gündem olmuştu. 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisini kapattığı yönündeki iddialar sonrası CHP'nin eski liderinin böyle bir adım atmadığı açıklanmıştı. 

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ana muhalefetin eski liderinin nereye taşınacağı merak konusu olurken, yeni adresi belli oldu.

Kılıçdaroğlu'nun avukatının ofisine taşındığı ve artık burayı çalışma ofisi olarak kullanacağı kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Şecaat arz ederken sirkatin söylediğinin farkında olmayan zavallılara.. Güdümlü medyanın ve trollerin aylardır Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çalışma ofisine ilişkin giderleri karşılamakta zorlanacağını söyleyerek saldırmaları; Genel Başkanımızın alnının teri ile kazandığı maaşından başka geliri olmadığının, hırsızlığa-rüşvete ve yolsuzluğa ne derece düşman olduğu gerçekliğinin ilanı olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu; bugüne dek kendisine hizmet ederken kullandığım hukuk ofisini, kendi çalışma ofisi olarak kullanmayı kabul ederek beni bir kez daha onurlandırmıştır. Yeni çalışma ofisinde Sayın Genel Başkanımız, memleket için siyaset üretmeye ve bu bağlamda misafirlerini kabul etmeye başlamıştır.”

