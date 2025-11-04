CHP'de kazan kaynıyor! Özel’e karşı liste hazırlığı başladı

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması beklenirken, asıl çekişmenin Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanması bekleniyor.

İKİ KANAT YİNE KARŞI KARŞIYA

Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan Parti Meclisi seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir defa daha karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Muhalif kanat, bu seçimlerde Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.