Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'de kazan kaynıyor! Özel’e karşı liste hazırlığı başladı

CHP'de kazan kaynıyor! Özel’e karşı liste hazırlığı başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP&#039;de kazan kaynıyor! Özel’e karşı liste hazırlığı başladı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'de ay sonu gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay öncesinde kazan kaynıyor. Kurultay, genel merkez ile parti içi muhalefeti bir defa daha karşı karşıya getirecek.

CHP'de 28-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 39. Olağan Kurultay için geri sayım başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması beklenirken, asıl çekişmenin Parti Meclisi (PM) seçimlerinde yaşanması bekleniyor.

İKİ KANAT YİNE KARŞI KARŞIYA

Çarşaf liste usulüyle gerçekleşecek olan Parti Meclisi seçimlerinde parti içerisindeki iki kanadın bir defa daha karşı karşıya geleceği tahmin ediliyor.

CHP'de kazan kaynıyor! Özel’e karşı liste hazırlığı başladı - 1. Resim

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Sabah'ta yer alan habere göre parti içi muhalefet, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekillerinin liderliğinde Özgür Özel'in anahtar listesine karşı kendi listeleriyle seçime girmek için hazırlıklara başladı.

Muhalif kanat, bu seçimlerde Özgür Özel'in listesini delerek parti yönetimi içerisinde var olmayı sürdürmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbulluların verilerini 50 bin dolara sattılar! Milyonların bilgileri sızdırıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbulluların verilerini 50 bin dolara sattılar! Milyonların bilgileri sızdırıldı - GündemVeri skandalının detayları ortaya çıktıBugün yurda giriş yapıyor, yarın İstanbul'da! Meteoroloji'den 20 kente kritik uyarı - GündemBugün yurda giriş yapıyor, yarın İstanbul'daCHP'de 'butlan' korkusu sürüyor! Delege pazarlığı hakim karşısında - GündemDelege pazarlığı hakim karşısındaDEM heyeti, Külliye’nin ardından Öcalan’a gitti - GündemDEM heyeti, Külliye’nin ardından Öcalan’a gittiAfrika'dan 'gelin üs kurun' çağrısı! TSK'nın askeri diplomasisi uluslararası ilişkileri artırdı - GündemAfrika'dan 'gelin üs kurun' çağrısıSavunmada GHOST ve OTAĞ dönemi! Kuantum ve yapay zeka evresine geçiliyor - GündemSavunmada GHOST ve OTAĞ dönemi
Sonraki Haber Yükleniyor...