CHP'de 'butlan' korkusu sürüyor! Delege pazarlığı hakim karşısında

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı’yla ilgili şaibe iddialarına yönelik yargı süreci devam ediyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinin mutlak butlan davasını reddetmesinin ardından gözler bugün Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde ilk duruşması görülecek ceza davasına çevrildi.

Aralarında yolsuzluk, rüşvet ve casusluk gibi soruşturmalardan tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in de bulunduğu toplam 12 sanık, “İştirak hâlinde hareket ederek, bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları” iddiasıyla hâkim karşısına çıkacak. Her sanık için 1-3 yıl arası hapis isteniyor.

DAVA YENİLENEBİLİR

Gelişmeleri değerlendiren hukukçu Cüneyt Toraman, mahkeme sonucuna göre mutlak butlan davasının yenilenebileceğine dikkat çekti. Toraman, “Hukuk mahkemelerinin verdiği veya vereceği kararlar ceza mahkemelerini bağlamaz; ancak ceza mahkemelerinin maddi olgulara ilişkin tespitleri hukuk mahkemelerini bağlar. Ceza yargılamasında mahkûmiyet kararı verilirse, hukuk davası kesinleşmiş olsa bile yargılamanın yenilenmesi istenebilir. Kongreyi düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılmış ve kamu davası açılmışken, hukuk mahkemesinin bu sürecin sonucunu beklemeden karar vermesi hatalı olmuştur” dedi.

SUÇ VARSA CEZA VARDIR

“Mutlak butlan davası ile ceza davasını birbirinden ayırmak gerekir” diyen hukukçu Hadi Dündar ise, şunları söyledi: Ceza davası, işlenen fiilin suç teşkil edip etmediğine bakar; eğer suç varsa, ceza vardır. Bu dosya kapsamında delege iradesi sakatlanmışsa ve bu iradenin sakatlanması yönünde eylemlerde bulunulmuşsa, o zaman cezai sorumluluk doğabilir. Ancak bu ceza süreci, kurultayın iptal edilip edilmemesiyle doğrudan bağlantılı değildir.