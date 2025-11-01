Osman Gökçek'ten, pazarda fiyatlardan dert yanan CHP'li vekile dikkat çeken sözler

Ankara’da vekillerin pazar ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Esnafla sohbet eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yanına CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer geldi.

"BAKLAVA KUTUSU" GÖNDERMESİ

İki vekil tokalaşırken Dinçer, pazar fiyatlarından dert yanarak “Torbaları dolduramadık, her şey biraz pahalı geldi. Vatandaş da isyanda” dedi.

Bu sözler üzerine AK Partili Gökçek’ten dikkat çeken bir cevap geldi. Gökçek, “Baklava kutularından biraz alın” diyerek CHP’li vekile göndermede bulundu.

"CEVAP VEREMEDİ KAÇTI"

Gökçek, yaşanan o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “CHP’li milletvekili pazarda fiyat oyununa kalkışınca, kendisine baklava kutularında götürdükleri rüşvetleri sordum; cevabı veremedi, kaçtı” notunu düştü.