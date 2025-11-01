Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Osman Gökçek'ten, pazarda fiyatlardan dert yanan CHP'li vekile dikkat çeken sözler

Osman Gökçek'ten, pazarda fiyatlardan dert yanan CHP'li vekile dikkat çeken sözler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Partili vekil Osman Gökçek, CHP'li vekil Semra Dinçer'le pazarda karşılaştı. Fiyatların yüksek olmasından dert yanan Dinçer'e; AK Partili Gökçek’ten “Baklava kutularından biraz almanız lazım” cevabı geldi.

Ankara’da vekillerin pazar ziyareti sırasında ilginç anlar yaşandı. Esnafla sohbet eden AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in yanına CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer geldi.

"BAKLAVA KUTUSU" GÖNDERMESİ

İki vekil tokalaşırken Dinçer, pazar fiyatlarından dert yanarak “Torbaları dolduramadık, her şey biraz pahalı geldi. Vatandaş da isyanda” dedi.

Bu sözler üzerine AK Partili Gökçek’ten dikkat çeken bir cevap geldi. Gökçek, “Baklava kutularından biraz alın” diyerek CHP’li vekile göndermede bulundu.

Osman Gökçek'ten, pazarda fiyatlardan dert yanan CHP'li vekile dikkat çeken sözler - 1. Resim

"CEVAP VEREMEDİ KAÇTI"

Gökçek, yaşanan o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, “CHP’li milletvekili pazarda fiyat oyununa kalkışınca, kendisine baklava kutularında götürdükleri rüşvetleri sordum; cevabı veremedi, kaçtı” notunu düştü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yunan Savunma Bakanı Bayraktar TB2 korkusunu gizleyemedi! "Türkiye’nin İHA gücüne karşı yeni sistem kurduk"Avukat cübbesiyle araç tanıtımı başına dert açtı! Suç duyurusu yapıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'taki büyük dönüşümü kayyım anlattı: Rant bitti, kaynak vatandaşa akıyor - GündemRant bitti, kaynak vatandaşa akıyorBalıkesir Sındırgı hafta sonuna depremle uyandı! 4,2 ile sallandılar - GündemBalıkesir hafta sonuna depremle uyandı!İmamoğlu'nun diploma davası harekete geçirdi! Mahkemede şova izin verilmeyecek - GündemMahkemede 'siyasi şova' izin verilmeyecekŞener Üşümezsoy "tehlike sona erdi" dedi, benzetmesi şaşırttı: "Düdüklü tencere mantığıyla çalışıyor..." - Gündem"Artık büyük deprem tehlikesi yok"Kurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendi - GündemKurtulmuş 'komisyon 70 saat çalıştı' dedi! 16 toplantıda 130 kişi dinlendiALTAY bugüne kolay gelmedi! İşte Türkiye'nin asırlık tank serüveni - GündemALTAY bugüne kolay gelmedi
Sonraki Haber Yükleniyor...