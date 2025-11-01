Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tahliye sırasında kuyumcu alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

Tahliye sırasında kuyumcu alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı

- Güncelleme:
Kocaeli Gebze'de yaşananlar hayrete düşürdü. İlçede 7 katlı apartmanın çökmesinin ardından civardaki 16 bina bir bir tahliye edildi. Bu sırada bir kuyumcu altınlarını kurtarmak için harekete geçti. Ziynet eşyalarını dakikalar içinde toplayarak dükkandan hızla uzaklaştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı Arslan Apartmanı'nın kendiliğinden çökerek 4 kişiye mezar olmasının ardından yaklaşık 100 metre uzaklıktaki 5 katlı bir başka binanın da kolonunda çatlama meydana geldi.

Bunu üzerine civardaki 16 bina tahliye edilirken, bir kuyumcu ise dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde topladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. 

Tahliye sırasında kuyumcu alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı - 1. Resim

TAHLİYE SIRASINDA KUYUMCU ALARMI!

Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'ndeki 5 katlı binada akşam saatlerinde kolonların çatladığı ihbarı yapıldı. Akabinde olay yerine çok sayıda polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İncelemelerin ardından 16 bina tahliye edildi. Vatandaşlar belediyenin misafirhanelerine yerleştirirken, risk üzerine boşaltılan bir binanın altında bulunan kuyumcu dükkanının sahibi harekete geçti. 

Tahliye sırasında kuyumcu alarmı! Altınların peşine düştü, dakikalar içinde topladı - 2. Resim

ZİYNET EŞYALARINI DAKİKALAR İÇİNDE TOPLADI

Kuyumcu, dükkanda bulunan ziynet eşyalarını dakikalar içinde özel kutu ve çantalara koyarak binadan uzaklaştı.

O anlar anbean kayıtlara geçerken, ekipler bölgedeki inceleme ve denetimlerine devam ediyor.

