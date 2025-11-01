Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mersin'de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliye

Mersin'de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliye

Güncelleme:
Mersin&#039;de terör soruşturması: Eski belediye yöneticilerine tahliye
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin'de terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, yargılandığı davada tahliye edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, Arslan ve Çağlar'ın "yurt dışı" yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, eski meclis üyesi Özgür Çağlar ile tutuksuz sanıklar DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan, parti üyeleri Necmettin Başçı, Ferhat Alkan, Hasan Uğur Çat ve Seyithan Gönen katıldı.

Tutuklu sanık eski Belediye Başkan Yardımcısı ve meclis üyesi Nuriye Arslan'ın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşmada, sanıkların savunmaları ve avukatların beyanları alındı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Sarıyıldız, Arslan ve Çağlar'ın "yurt dışı" yasağını da içeren adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi, diğer sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

SÜREÇ VE İDDİANAME

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 8 sanık, 10 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İşlemlerinin ardından 13 Ocak'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, soruşturma kapsamında tutuklanan Sarıyıldız ile belediye meclisi üyelerinin görevden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

