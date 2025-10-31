Erdoğan, DEM heyetini kabul etti! Nihai rapor yazılıyor, yasal düzenleme yolda

EMRAH ÖZCAN ANKARA - Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Beştepe’de DEM İmralı Heyetini kabul etti. Görüşmede PKK’nın 26 Ekim’de açıkladığı Türkiye’den çekilme kararı, süreçte gelinen son nokta ve yasal altyapı çalışmaları ele alındı, örgütün silah bırakma süreciyle birlikte atılacak hukuki ve siyasi adımlar masaya yatırıldı. Heyet, Erdoğan tarafından üçüncü defa kabul edildi.

Görüşme sonrası DEM Parti’den yapılan açıklamada, “İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de bir araya geldi. Heyetimiz, 1 saat süren toplantıda barış ve demokratik toplum sürecinin geldiği aşama ile bundan sonra yapılacaklara ilişkin görüş ve önerilerini sundu” denildi.

MECLİS’TEKİ ÇALIŞMALAR

TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sunum yaptı. Bakan Fidan’ın, Suriye’de Şam yönetimi ile SDG arasında yapılan görüşmeler, SDG’nin entegrasyonu gibi başlıklarda bilgi verdiği öğrenildi. Fidan’ın, Suriye’nin kuzeyinde ayrı bir devlet kurulması çabalarına karşı Türkiye’nin hassasiyetini bir kez daha dile getirdiği ifade edildi. Tunç’un da DEM’lilerin sık sık gündeme getirdiği, hasta hükümlü ve tutuklular, cezaevi gözlem kurulları konusunda değerlendirme yaptığı belirtildi.

‘YASAL DÜZENLEME’ MESAJI

Öte yandan komisyonun basına açık bölümünde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Örgütün kendisini tasfiye ettiği, ülkemizin güvenlik birimleri tarafından tespit ve tescil edildikten sonra TBMM bu sürecin gerektirdiği yasal düzenlemeleri yerine getirecek. Komisyonumuzun bu noktadaki önemli görevi genel çerçeveyi teklif ederek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne göndermektir” dedi.

NİHAİ RAPOR YAZILIYOR

Yavaş yavaş komisyon çalışmalarında nihai raporu hazırlama safhasına doğru ilerlediğini söyleyen Kurtulmuş, “Komisyon, örgütün silah bırakması ve kendini tasfiye etme sürecinin gereklerini millet adına takip etmek ve siyasi partilerin müşterek fikirleriyle ortaya kanaatler oluşturmak bakımından önemli bir görev, iş icra etti ve bundan sonra da icra edecek” diye konuştu.